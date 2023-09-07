 中國二電信公司恐上美FCC黑名單 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2023

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中國二電信公司恐上美FCC黑名單

美國議員上個月對於中國製蜂窩通訊模組發出警訊，擔憂這個物聯網連接網路的組件會被用來竊取數據或是遙控操作。兩家被鎖定的公司很有可能被納入美國聯邦通信委員會的國安威脅清單。

美國議員認為，中國的2家電信業者對美國可能構成國安風險。（示意圖）

美國議員認為，中國的2家電信業者對美國可能構成國安風險。（示意圖）

（德國之聲中文網）路透社週四（9月7日）報導，美國聯邦通信委員會（FCC）主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）要求，美國政府機構應考慮宣布，移遠通信（Quectel）和廣和通（Fibocom Wireless）等中國公司構成不可接受的國安風險

這兩家公司生產蜂窩通信模組（cellular modules），一種蜂巢式無線網路模組，能使物聯網（IoT）設備連接到網路。

根據官網，移遠2010年在上海成立，「在全球建立了完善的本地化營銷和技術支持網絡，在海內外擁有50多家分支機構」。今年5月在台灣還曾爆出「規避中資審查」，以「僑外資」名義非法設立公司挖角高科技人才，遭到台灣檢調約談。廣和通則創於1999年，「是中國首家上市的無線通信模組企業」，在台灣有合法的子公司。

上個月，眾議院中國事務特別委員會的共和黨主席加拉格爾（Mike Gallagher） 和該委員會的民主黨高層克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）已要求FCC考慮將這2家公司添加到所謂的「涵蓋名單」（Covered List）中。

在名單上的公司會受到幾種限制，第一是美國聯邦資金不能用於從名單上的公司購買設備，第二，FCC也不會授權從被視為國家安全威脅的公司購買新設備。

根據路透社取得的信件內容，羅森沃塞爾在9月1日致函聯邦調查局、司法部、國家安全局、國防部等機構，轉發了議員們的請求。她信件中表示，FCC樂於與各單位合作一同「應對這個威脅，包括考慮將移遠通信和廣和通的設備納入涵蓋清單」。

目前這2家公司沒有立即回應置評請求。

羅森沃塞爾在5日發出的另一封信中告訴議員：「你們提出的有關連接模組的問題值得繼續關注。為此，委員會正在研究應採取的其他措施來保護美國網路。」

她補充說，聯邦通信委員會「只有在國家安全當局的指導下」才能更新涵蓋名單。 FCC此前將10家中國公司和1家俄羅斯公司列入涵蓋名單，包括華為、中興、海能達、海康威視和大華。

羅森沃塞爾表示，該清單「為所有做出採購決策的公司提供了有關市場上產品安全性的明確信號」。

美國聯盟通信委員會（FCC）去年曾批准，禁止進口或銷售華為、中興製造的通信設備，並限制使用海康威視等中國廠商生產的影片監控系統。（資料照）

美國聯盟通信委員會（FCC）去年曾批准，禁止進口或銷售華為、中興製造的通信設備，並限制使用海康威視等中國廠商生產的影片監控系統。（資料照）

有什麼危險？

美國議員警告，使用中國蜂窩模組的美國醫療設備、車輛和農業設備可以從中國遠程訪問和控制，如果中國「能夠控制該模組，就可能有效地竊取數據或關閉物聯網設備」。

美國聯邦通信委員會還採取了其他措施，禁止中國電信公司進入美國網絡。 去年，美國聯邦通信委員會以國家安全為由，投票撤銷了中國聯通美國分公司太平洋網絡公司和ComNet在美國營運的授權。

中國駐美大使館6日沒有立即發表評論，但2022年曾表示，FCC「再次濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下惡意攻擊中國電信運營商」。

（路透社等）

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