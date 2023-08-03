 中國世紀豪雨 河北涿州重災等待救援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2023

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时政风云

中國世紀豪雨 河北涿州重災等待救援

過去幾天，北京降下140年以來最強降雨；河北則已有122萬人緊急疏散，其中涿州因匯聚多條河，成為最新重災區，當地災情與救援情況引發輿論高度關注。

圖為河北涿州8月1日的洪水景況。

圖為河北涿州8月1日的洪水景況。

（德國之聲中文網）在河北涿州市，大雨把平時熙來攘往的街道變成了河流。從空拍圖看下去，店面被淹沒，還可以看到幾近滅頂的車輛從汙濁、泥濘的洪水中冒出。大片農田面臨洪災，範圍擴及好幾公里。

「我們一開始嘗試堵住水，但後來（發現）根本不可能。」一名34歲的劉先生在涿州的印染廠工作，過去數天以來，他都被暴雨洪災困在廠內。

根據法新社週三（8月2日）的最新報導，劉先生表示：「我們廠裡的設備和材料都運不出去避難所，我們也被困在裡面，一直到今天中午才獲救。」他的老闆估計，淹廠造成將近2000萬人民幣的損失，實際災損要等洪水退去進一步確認。

災情現場陷入停電又缺乏手機訊號的處境；救援人員用充氣艇運送泡麵、麵包和飲用水給被圍困的居民。

41歲的周立彬（Zhou Libin，音譯）是涿州其中一支救災隊的隊長。「我們是最早到涿州的隊伍。」他2日向法新社表示，自己從1日下午3點開始疏散民眾，至少已疏散了1000人，還留下來的大多是不容易轉移的年長者，工作人員仍在協調轉移事宜。

「我沒想到會那麼嚴重，我以為只會是一點點水、很快就會退了。」54歲的王惠瑩（Wang Huiying，音譯）告訴美聯社，因為水淹進1樓自家的麵包店裡，器材完全泡水晚上，自己晚上也只能待在3樓避難。

「杜蘇芮」颱風外圍環流造成中國京津冀一帶連日降雨。圖為8月2日北京洪災後的景況。

「杜蘇芮」颱風外圍環流造成中國京津冀一帶連日降雨。圖為8月2日北京洪災後的景況。

涿州匯聚多條河流 不堪極端降雨

自上週六（7月29日）以來，受到颱風「杜蘇芮」及其外圍環流影響，中國京津冀一帶連日降雨，官方統計至2日為止至少有21人死亡。

在北京，氣象單位2日指，這段期間記錄到的「降雨量極值」是744.8毫米，位於昌平的王家園水庫。這是北京有儀器測量紀錄140年至今最大的降雨量

河北涿州是受衝擊最大的地區之一。據中國官媒央視3日上午7時報導，這一波降雨，涿州全市平均降雨量為398毫米；此時降雨已暫時停止，但總體水位回流大約還要1個月的時間。河北省水利廳副廳長李娜指出，有多條河流匯聚在涿州，包含北拒馬河，以及北京市房山區的琉璃河，另外還有小清河，這一點大大影響涿州防洪。

新華社2日也指出，河北涿州「防汛形勢嚴峻」，北拒馬河、小清河、白溝河的水流量較大：「小清河，蘭溝窪蓄滯洪區已相繼啟動。其中，小清河分洪區共轉移8.6萬人，蘭溝窪蓄滯洪區共轉移4.2萬人。」據官方數據，全河北省有122.9萬人被疏散至其他地方。

此前，涿州市公安局曾於1日在官方微博發文向外界求助，稱當時「全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久」，需要救援物資支持。河北因應暴雨洪災洩洪，亦在社群網路引發了「保北京平安」之說的質疑。中國官媒《環球時報》前總編胡錫進則在微博發文稱涿州「為保北京而分洪被淹」，是「反常識的訛傳」。

綜合官媒與外電消息，中國將為受災省份提出4400萬人民幣的救災資金，用於救災工作；農業部將撥款4.32人民幣，用於支持多省份受暴雨影響的農業生產；針對北京與河北的重建工作，中國國家發展改革委員會已下令撥款1億人民幣投入基礎設施和公共服務設施災後重建。

中國應急管理部等部門會商研判，8月份有2至3個颱風登陸或明顯影響中國，「接近常年同期」；至於颱風路徑，估計「以西北行和北上以及近海轉向為主」，受影響的包含華東和華南沿海地區。

北京周边山洪爆发、损失惨重

（綜合報導）

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