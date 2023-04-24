中國不滿美韓聯合聲明 向韓國提出交涉

（德國之聲中文網）韓國總統尹錫悅本週赴美進行國事訪問，於週四（4月27日）前往美國國會發表演說。路透社指出，尹錫悅是第7位在美國國會演講的韓國領袖，而這也展現出韓美之間緊密的關係。

演說中，尹錫悅呼籲應加強韓美之間的盟友關係，並進一步修復與日本的關係，透過「韓美日三邊聯盟」，反制朝鮮的核武威脅。他還提及韓戰期間赴韓的美軍：「韓國絕不會忘記那些曾替我們作戰，替我們捍衛民主的偉大美國英雄。」此言一出，許多美國議員都起立鼓掌。

尹錫悅也譴責了俄羅斯對烏克蘭的侵略，並誓言韓國將支持烏克蘭人捍衛民主、重建家園，正如韓戰期間民主陣營曾幫助韓國一樣。

韓美達成核武政策協議

週三（26日），尹錫悅與美國總統拜登會晤，議題聚焦於如何反制朝鮮的核武。

尹錫悅表示，雙方已達成共識，需對來自朝鮮的威脅做出有力的反擊：「朝鮮半島的永續和平是需要主動去維繫的。」他表示，朝鮮若發動核攻擊，韓美兩國總統將立即進行磋商，並承諾將盡兩國聯盟的全力—包括美國的核武器—迅速、果斷反應。

拜登則說：「朝鮮對美國、美國的盟友或合作夥伴發動核攻擊是不可接受的，不管採取這種行動的政權為何，這都將導致它的終結。」

為防止朝鮮發動襲擊，韓美共同宣布「華盛頓宣言」，加強各項威懾措施，包括自1980年代以來首次在韓國部署美國的彈道導彈核潛艦，並成立磋商小組，以便韓國參與核政策。

不過，拜登也表明，美國不會在韓國境內部署核武器。他說，雖然是否動用美國的核武完全由他決定，但「華盛頓宣言」的意義是在於「如果需要採取行動，美國能夠盡一切努力，在適當時候與盟友協商」。

朝鮮監測組織北緯38度線（38 North）專家唐恩（Jenny Town）告訴路透社，這次韓美雙方達成的協議，仍未達到韓國國內部分人士的期望，一方面可能難以迫使朝鮮放棄大規模殺傷武器的開發和試驗，一方面也很難平息韓國國內的辯論，特別是針對擁有韓國自己的核武的辯論。

美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）學者金秀美（Sue Mi Terry）說，這次的協議很大程度上是修辭性的，有如「遮羞布」，意在使韓國不尋求獲取核武。不過，最終仍要看韓國公眾輿論是否會感到滿意。

新美國安全中心（Center for a New American Security）研究員金杜妍（Duyeon Kim）則抱持較為樂觀的看法。她說，韓國得以參與美國在核問題上的討論，讓尹錫悅能向國內選民展現出韓國的憂慮有受到美國重視。她認為「華盛頓宣言」對韓國而言是「一大勝利」；此外，韓美也開始模擬可能的事態發展，包含美國動用核武回應威脅的可能性。

韓美合作強化對朝鮮嚇阻

拜登與尹錫悅正式會晤前，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）告訴美聯社，尹錫悅上任未滿一年，拜登已在與其接觸的過程中「建立了融洽的關係」，期待此次會談能就「嚇阻衝突、網絡合作和減緩氣候變化、對外援助、投資，以及（兩國）人事聯繫等方面，取得重大成果」。

尹錫悅在競選總統期間曾表示，如有必要，他將要求美國讓韓國重擁核武，但他上任後，國防部長李鍾燮在2022年11月改口表示，首爾並未考慮採取類似行動。

在尹錫悅、拜登兩人將進行閉門會談前夕，美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）25日參與首爾峨山政策研究所（Asan Institute for Policy Studies）主辦的論壇時對路透社表示，「讓戰術核武器回到半島將是我們遏制朝鮮的決心」。

他說，美國應考慮在韓國重新部署戰術核武器，以向朝鮮發出明確信息，並緩解韓國日益高漲的自主研發核武器的呼聲：「重新部署戰術武器並不妨礙韓國獲得自己的能力（指自主研發核武），但它可能會給我們一些時間來考慮我們是否真的想這樣做（指世界是否希望多一個擁核國家）。」

此外他也建議，首爾、華盛頓和東京也可參考北約核計劃小組，探索發展「三邊核協商機制」的可能性，或者納入台灣、組成一個「集體自衛」小組。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 朝韩、朝美会谈之前的缓和信号？ 4月20日，金正恩在朝鲜劳动东中央委员会第七届第三次全体会议上宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施。此时距离朝鲜和韩国领导人会晤近一周时间。中美韩均对这一决定表示欢迎，而日本则相对谨慎，称还需“观其行”。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一切似曾相识 不少分析人士对平壤中止核岛试验的消息持谨慎乐观态度。其实这已经不是朝鲜政府第一次做出妥协姿态。2000年，时任朝鲜领导人金正日和韩国总统金大中在平壤的握手，是朝鲜半岛分裂55年后的首次南北首脑会晤。会后双方发表共同宣言，金大中也因为这次历史性的和解获颁诺贝尔和平奖。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2006年：首次核爆成功 国际孤立的开始 然而，“和平的成果”并没有维持太久。金正日领导下的朝鲜政府于2004年宣布将发展核武器，2005年首次宣称已拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜宣称第一次核爆获得成功。安理会一致通过针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。这是朝鲜走向国际孤立的开端。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2009年：第二波！ 不到三年之后，朝鲜在咸镜北道吉州郡的地下设施内进行了第二次核试验。据韩国方面估计，2009年5月25日出了进行核试爆之外，朝鲜还发射了三枚地对空导弹，次日又发射三枚短程导弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 芦洞、舞水端和大浦洞：导弹越飞越远 金正日推行的“先军政治”，发展核武和导弹技术是其核心内容。美国情报部门相信，八十年代初，朝鲜开始了以仿造飞毛腿为基础的导弹技术。后来先后研发出芦洞、舞水端和大浦洞等导弹技术。芦洞导弹技术还曾先后转让给伊朗和巴基斯坦。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 金正恩子承父业 继续推进核武技术 2011年金正日去世后，其子金正恩全面接管权力。2013年2月12日，朝鲜宣布成功进行了一次地下核试验，并称此次试验的是小型轻量的原子弹。中国、美国乃至欧洲的地震监测机构均记录到震级超过四级的地震。专家认为，这是朝鲜在实现可用于导弹发射的核武小型化方面取得一次重大突破。图为朝鲜军方领袖在平壤参加核爆成功的庆祝活动。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2016年：第四次核试验 2016年1月6日，朝鲜中央电视台当家女主播李春姬亲自播报了一则重大新闻：朝鲜“在最高领导人金正恩的指导下，成功完成氢弹试验”。不过从种种迹象来看，各国认为此次试爆的威力明显过小，所以怀疑并非真正的氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 一年未过又来一发 2016年9月9日朝鲜国庆日，李春姬再次播报了核武发展的“重大成就”：朝鲜在咸镜北道吉州郡丰溪里西南约12千米的丰溪里核试验场进行了第五次核试验，也是2016年内进行的第二次核试验。平壤自称该次试验采用了作战用的弹头来测试，代表了核武的实用化以及小型化成为现实。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 2017年：掌握氢弹技术 2017年9月3日，包括中国在内的许多国家监测到朝鲜境内发生六级以上强烈地震，震中位于丰溪里核试验基地。稍后，朝鲜官方宣布，该国已成功试验一枚可安装在洲际导弹上的小型氢弹。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 “导弹强国” 尽管国际社会不断抗议和制裁，但朝鲜领导人金正恩继续推进其核武和导弹技术。2017年11月29日，朝鲜再度发射迄今为止射程最远的弹道导弹。朝鲜官方通讯社称金正恩全程观看导弹试射，并宣布实现了导弹强国目标，完成了国家核武历史大业。

朝鲜：一个拥核国家的前世今生 小金，你葫芦里卖的什么药？ 回顾朝鲜半岛最近十来年的发展，可谓是“缓和-谈判-核试验-国际制裁-冲突升级-缓和”依次循环往复。而被特朗普戏称为“小火箭男”的金正恩，此次宣布中止核试验和导弹试验，是真心诚意地想要和国际社会和解，还是抱着“反正我有核武器了我也不怕你，咱们可以谈判了”这样的内心潜台词？——只有拭目以待了。 作者: 雨涵



韓美聲明提及台灣

尹錫悅與拜登會晤後，雙方的聯合聲明提到了維持台海和平穩定的重要性，形容這是印太地區的安全與繁榮「不可或缺的元素」。此外，兩國也反對任何片面改變印太現狀的企圖，「包含透過非法在海上主張主權，以及在填海島礁的軍事化、脅迫活動」，並重申應「維護商業活動不受阻礙、海空的航行自由，還有海洋的合法運用，且不只在南海，也包含其他區域。

台灣中央社解讀，韓美聲明中並沒有直接點名中國，但「反對片面改變印太現狀」等字句，被認為暗指北京。據韓聯社分析，此說法將指涉範圍擴大到印太，且用詞模糊，避免激起北京強烈反彈。

不過，中國外交部28日發布消息稱，亞洲司司長劉勁松27日約見了韓國駐中公使姜相旭。新聞稿寫道：「（中國）就美韓聯合聲明涉華錯誤表述提出嚴肅交涉，表達強烈不滿，強調中方在台灣等問題上的嚴正立場，敦促韓方切實恪守一個中國原則。」

中國外交部發言人毛寧27日則批評美國抱持「冷戰思維」，加劇朝鮮半島緊張局勢。她稱朝鮮半島問題應「政治解決」，而非「刻意製造緊張、挑動對抗、渲染威脅」。至於聲明中提及台灣，毛寧也重申中國一貫的立場，要求美韓「在台灣問題上謹言慎行，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。



美韓各領域合作

韓美兩國還同意加強經濟關係，促進在微芯片、電動汽車和電池領域的合作。尹錫悅25日出席美國商會的活動時曾表示，韓美雙邊安全關係應發展為以供應鏈為主、未來導向的「創新科技聯盟」，並超越半導體領域，擴及到人工智能（AI）、量子科技、小型模組化反應爐（SMR）等新興科技。26日，尹錫悅還與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）會面，邀請他到韓國投資設廠。

週二（25日），尹錫悅與美國副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）一同參觀美國國家航空航天局（NASA）的太空中心，此前兩國簽署了關於太空通信和導航合作的聯合聲明。尹錫悅稱，這項聯合聲明「將成為把兩國的太空合作提升到新水平的跳板」。

隨後，哈里斯與尹錫悅一起發表談話時，特別強調將使用衛星技術來追蹤、應對氣候變化，也表示在當今最迫切的許多領域、議題上，兩國的聯盟都占領先地位。

在尹錫悅訪美行程正式開始之前，美韓雙方就簽署了2項重大交易。

25日，美國通用汽車（General Motors）和韓國三星SDI（三星的顯像管部門）宣布將斥資30億美元，在美國建設一座新的電動車電池工廠。

網飛（Netflix）聯席執行長薩蘭多（ Ted Sarando）也在24日會見尹錫悅後，宣布該串流媒體平台將在未來4年內，對韓國節目投資25億美元，這反映了全球對韓國影視音產品的需求，及該平台對韓國創意產業的信心。

韓美關係的「尷尬」話題

尹錫悅與拜登會晤前，法新社引述美國政治學者凱瑟琳．文（Katharine Moon）說法，稱拜登與尹錫悅的會談可能有些「尷尬」的話題要討論。

尹錫悅近期在韓國的國內支持度，因其對美國情報「洩密門」的處理而暴跌，此事似乎顯示華盛頓正在監視首爾。

尹錫悅在接受美國NBC新聞採訪時表示，此事不會動搖美韓聯盟間，基於自由等共同價值而樹立的堅定信任。儘管如此，他仍可能受到來自白宮的壓力，要求韓國作為世界第9大武器出口國，出手助美國支持烏克蘭、確保基輔的彈藥和武器供應。

此前，韓國已向烏克蘭提供了人道主義援助，並出售坦克和榴彈砲給波蘭，但首爾的長期政策是以不提供武器給正在發生衝突的地區為原則。

此外，尹錫悅日前稱台海問題不只是中國與台灣的問題，更是全球的議題，並稱他反對任何一方片面以武力改變現狀，此言論也讓首爾陷入與中國的外交爭端。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “台湾问题也是一个全球性问题” 韩国总统尹锡悦4月19日在接受路透社专访谈到台湾海峡局势说，韩国和国际社会站在一起，反对试图以武力改变台海现状。他还说:“台湾问题不仅是中国和台湾之间的问题，也和朝鲜问题一样，是一个全球性问题。”次日中国外交部召见韩国驻华大使提出严正交涉，称尹锡悦的言论“完全不可接受”。韩国外交部同日也召见中国驻韩大使，就中方评论韩国总统涉台发言表达抗议。两国关系再度蒙上阴影。建交30年来，中韩关系经历了怎样的发展？

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 90年代才建交 1992年8月24日，中华人民共和国与大韩民国正式建立大使级外交关系，结束了两国长期互不承认和相互隔绝的历史。图为韩国外长李相玉（前左）和中国外长钱其琛在北京签署、交换建交联合公报。之前一天，韩国宣布与中华民国断交，使台湾失去了亚洲最后一个邦交国。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国总统首访 1992年9月，时任韩国总统卢泰愚（1995年资料图片）在两国建交数周后便出访中国，会见了中共中央总书记江泽民、国家主席杨尚昆、国务院总理李鹏等人。双方签署了《中韩贸易协定》、《中韩投资保护协定》等一系列合作协议。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 从全面合作到战略伙伴 上世纪90年代末到2000年代初，韩国总统金大中在任期间，中韩关系被提升为 “面向21世纪的全面合作伙伴关系”。 2008年5月，时任韩国总统李明博访华时，两国关系被再次提升为“战略合作伙伴关系”。图为中国总理温家宝2010年5月访问韩国时受到李明博的欢迎。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 你来我往 上世纪末以来，韩中之间的商贸、文化、人员交往日趋密切。2021年数据显示，韩国在中国的留学生为5万多人，中国在韩国的留学生超过2万，各自在对方国家外国留学生中人数均居第一位。中国成为韩国企业投资的热门选择。韩国流行文化在中国拥有大量爱好者。韩国也一度成为中国人青睐的旅游目的地。图为首尔景福宫前的中国游客（2014年）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “蜜月期” 朴槿惠（图：2016年在杭州参加G20 峰会）任韩国总统期间也多次访问北京，2014年习近平也曾访问韩国，中韩两国关系被认为i进入“蜜月期”，两国经济、文化领域的交往进一步密切。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 萨德事件 鉴于朝鲜发展核武能力对韩国构成的安全威胁，2016年，韩国政府决定部署美国的萨德反导弹系统（THAAD）。由于其雷达有探测到中方的潜在能力，被中国认为会对其国土安全造成影响。在反对无效后，北京对韩采取多项反制措施，包括对禁制韩国媒体及艺人演出、旅游封锁等。这些措施也导致中韩关系迅速冷却。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 殃及韩国企业 由于部署萨德系统的地皮，是首尔政府向韩国乐天集团置换而来，该零售业巨头成为中国官方和民间报复的目标。一时间出现消费者抵制乐天、示威抗议，甚至供货商断供，数十家乐天超市被“勒令停业”。此外，三星手机、启亚汽车等韩国品牌的销量也暴跌。中国旅行社纷纷下架韩国游，让韩国旅游业受到冲击。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ “三不一限”共识 2017年11月，中韩达成共识，韩方表明不考虑追加新的萨德系统；对既有的萨德系统在使用上进行必要的限制；不加入美国反导体系；不发展韩美日三方军事同盟及无意损害中方安全利益。2017年时任总统文在寅访问中国以后，两国关系开始趋于缓和。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 机遇还是威胁 中国是韩国最大的贸易伙伴、出口市场和进口来源国，韩国则是中国第三大贸易伙伴国。在韩国最大单一收入来源半导体出口中，对华出口超过四成。2022年8月韩国《中央日报》的一份问卷调查显示，19.3%的受访者认为中国的崛起是一种“机会”，而75.4%的受访者认为这是一种“威胁”。图为抗议文在寅政府与朝鲜亲善政策的韩国民众打出反中标语（2018年4月，首尔）。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 靠向哪一边 现任韩国总统尹锡悦（右）2022年5月上任后表现出更积极向美国靠拢的路线，表示将加速萨德系统的部署建设。韩国2022年5月正式加入美国牵头的“印太经济框架”(IPEF)，并于8月宣布加入美国主导、包括日本、韩国和台湾的“芯片四方联盟”，其目的除强化供应链，也包括对中国的技术出口管制。

中韩关系：先做生意，再谈战略利益？ 韩国的“安全关切” 种种迹象表明，韩国正在力图减少经济上对中国的依赖性。在2022年中韩建交30周年之际，吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰在《明报》撰文称，目前中韩需要拓展合作领域，在安全议题上沟通协调，“补齐安全合作短板”。图为韩国星洲郡部署的萨德导弹防御系统（2017年9月资料图）。



（路透社、美聯社、法新社、台灣中央社）

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