 中國上深廣疫情重現 成都封城4天 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2022

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中國上深廣疫情重現 成都封城4天

中國多個大城市再度出現疫情，確診病例最多的四川，當局對成都實施封城措施。而其餘數個錄得少許本土病例的一線城市，也大幅收緊防控政策。

2022年8月30日，中國居民在四川成都排隊接受新冠篩查。在案例增加之後，中國當局封鎖了有2100萬人口的成都。

2022年8月30日，中國居民在四川成都排隊接受新冠篩查。在案例增加之後，中國當局封鎖了有2100萬人口的成都。

（德國之聲中文網）中國衛健委（週四）9月1日新增1885宗本土新冠病例，當中有318宗確診，較前一天微升，其餘為無症狀感染。西藏病例最多，有621宗，其次是黑龍江，有218例，大部分皆為無症狀感染。而四川則是最多確診病例的省份，有128宗。

由於疫情升溫，四川省成都市從9月1日起展開四天全員檢酸檢測，2100萬居民下午六時起「原則居家」，如非必要不得離家，每戶只限派一人每天外出採買一次。除保障城市基本運作的公共服務行業外，其他企業一律居家辦公，公共交通工具只容許持24小時內檢酸陰性證明的人乘坐。

截至8月31日，成都從8月25日開始計一週內累計有780宗確診病例；目前基因測序結果均為Omicron BA.2.76變異病毒株，與近期中國內地流行的病毒株同源。成都市政府副秘書長、市衛健委主任楊小廣在發佈會上表示，此次疫情傳播速度快、隱匿傳播多、病例活動分散、風險場所廣泛，全市疫情形勢「異常複雜嚴峻」。

2022年8月7日，中國遊客在海南三亞的一個檢測點排隊接受核酸檢測。三亞採取預防和控制措施來應對升溫的新冠疫情。

2022年8月7日，中國遊客在海南三亞的一個檢測點排隊接受核酸檢測。三亞採取預防和控制措施來應對升溫的新冠疫情。

上深廣收緊管控

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近日，中国互联网上可以看到有关厦门集美区不仅对渔民进行核酸采样，对渔民捕获的鱼也进行核酸抽检的视频报道。视频中，有工作人员从鱼嘴提取采集物，并从鱼的身体提取样本。不过很多专家都表示，至今还没有证据证明鱼会感染新冠病毒。

因出现新冠疫情已封城数周的广西省北海市，周二出人意料宣布“转入常态化防控”。网传视频显示，此前部分被封控的市民冲出小区上街抗议。

而中國三個沿海一線城市上海、廣州和深圳也疫情重現。深圳於8月31日新增11宗陽性病例，當局承認當地疫情呈現「多點散發、局部爆發」態勢，疫情防控形勢比以往任何時候都更為嚴峻。政府實施「嚴格離深管理」，要求民眾「非必要不離深」；有需要離開者，自9月起須持48小時內兩次核酸陰性證明。原定在深圳舉行的亞洲寵物展也因疫情突然被腰斬。

上海8月31日通報新增1宗確診及1宗無症狀感染，官方馬上收緊防疫管控，實行「非必要不舉辦」，若無法延期舉行的活動，盡量改為線上形式或縮小規模，堅持「誰舉辦，誰負責；誰組織，誰負責」原則。

至於廣州，在8月31日於海珠區常態化篩檢中發現2例個案。當局已在一天內篩查159萬人，發現「存在續發核酸檢測異常的情況」，並馬上舉行第二次篩檢。廣州部分街道和區域實施「臨時封控管理」，海珠區內中小學、幼稚園等機構停止返校及線下教學，託管機構也暫停服務至9月2日。

（綜合報導）

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