中國上季GDP加速成長 達一年來最高

（德國之聲中文網）中國國家統計局週二（4月18日）公佈數據顯示，中國今年第1季國內生產總值（GDP）為28兆4997億元人民幣，按不變價格計算，較去年同期增長4.5%，高於市場預期的4%，也高於去年第4季的2.9%。這是自中國去年第一季（4.8%）以來最好的成長表現。

分產業看，第一產業增加值為1兆1575億元，同比增長3.7%；第二產業增加值為10兆7947億元，增長3.3%；第三產業增加值為16兆5475億元，增長5.4%。

中國國家統計局稱該國農業生產形勢穩定，工業生產則在恢復階段，服務業有明顯回升；消費年增率為5.8%。

目前北京將中國今年經濟成長目標訂在5％左右。此外，花旗銀行18日，以中國疫後經濟復甦進展順利為由，上調了對其全年GDP的增長預測至6.1%，此前則為5.7%，顯示部分金融市場相對看好此世界第二大經濟體的復甦力道。

《金融時報》17日曾以「關於中國經濟消亡的傳言，可能是過度誇大了」為題，引述康奈爾大學教授、中國經濟專家普拉薩（Eswar Prasad）的說法表示，面對重大經濟挫折，中國政府「為自己留下了迴旋的餘地」，不過他也指出，中國經濟能否持續增長——即使增長幅度是相對溫和，將高度取決於北京當局能否「正確出牌」，改善內部資源分配、提高生產力增長。

中國官方解讀

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，隨著疫情防控進入轉換階段，「市場預期明顯改善，經濟運行開局良好」。

付凌暉提到，中國今年第一季面臨「嚴峻複雜的國際環境」和「艱巨繁重的國內改革發展穩定任務」，中國經濟堅持「穩字當頭、穩中求進」，要更好地統籌國內外局勢，以穩經濟增長、就業及物價工作。

另外，他稱去年第2季受疫情影響，基數較低，今年第2季經濟成長率可能會明顯比第1季高。隨著基數升高，第3、4季的增幅會比第2季小。

中國國家統計局聲明表示，雖然中國「開局良好」，但「國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固」，下階段需落實兩會的部署安排，除了要「釋放內需潛力」，還要擴大對外開放。

專家分析

同一份發佈的數據顯示，中國3月份的零售銷售年增10.6%，優於市場預估的7.5％；工業生產增長3.9%，略低於預期；固定資產投資額則同比增長5.1%，也低於市場預估，其中，房地產開發投資則下降5.8%。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強向彭博社表示，這次中國GDP數據顯示「中國復甦目前超乎所有人預期」，背後因素除了重新對外開放，還有貨幣政策支持。

他認為，部分數據顯示經濟有回到疫情前水平，中國初步已經復甦，接下來還要關注除了受開放刺激的就業及消費市場恢復的情況。

總部在香港的中國商業諮詢機構Forsyth Barr Asia高級分析師陳維勒（Willer Chen，音譯）告訴彭博社：「（中國）房地產投資仍落於預期，這與人們普遍擔心的情況相呼應，即房地產市場的反彈可能是短暫的，因為投資沒有回升。」

另外，《金融時報》17日指出，中國人口結構惡化等問題亦是該國維持未來經濟增長的阻礙之一。

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