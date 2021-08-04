 中国PPI涨幅9% 消费品物价涨幅回落 | 经济纵横 | DW | 09.08.2021

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经济纵横

中国PPI涨幅9% 消费品物价涨幅回落

8月9日，中国国家统计局发布的今年7月主要经济数据显示，工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨幅度达9%，鉴于中国是出口大国，这一趋势势必对很多国家的消费者价格产生直接影响。

China Wirtschaftswachstum

（德国之声中文网）中国工业企业今年七月的涨价幅度超过了预期。中国国家统计局周一在北京表示，今年七月的生产者物价比去年同期提高了9%。此前参与路透社问卷调查的经济学家曾认为，七月物价涨幅将会保持8.8%的水平。中国国家统计局专家董莉娟表示，居高不下的原油价格和动力煤需求增加导致了生产者物价指数上涨。由于德国的进口产品主要来自中国，因此中国工业企业物价上涨也将会对德国消费者产生直接影响。

中国政府迄今为止遏制物价上涨的措施，进一步降低了企业的利润。例如，国家释放了多种原材料的库存，并加强了对贸易平台的管控。中国政府的目的是要打击囤积原材料以哄抬物价的投机行为。

Shanghai Einkäufe im Supermarkt mit Schutzmasken

七月消费价格指数的涨幅略微回落。

不过，中国国内的居民消费价格指数（CPI）的涨幅则很低。今年七月消费价格指数与去年同期相比只上涨了1%，略低于今年六月的1.1%。来自中国经济网的官方报道称，“从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降3.7%，降幅比上月扩大2.0个百分点，影响CPI下降约0.69个百分点。食品中，猪肉价格下降43.5%，降幅比上月扩大7.0个百分点；淡水鱼价格上涨30.9%，涨幅回落2.6个百分点；鸡蛋和食用植物油价格分别上涨18.3%和9.5%。”

 

（路透社）

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