中国P2P借贷泡沫破裂 行业重新洗牌

(德国之声中文网) 中国的中小投资者眼下的日子并不好过。2018年，上证指数下跌了25%，让散户股民损失惨重。去年夏天，巨大的中国房地产泡沫也出现了破灭的苗头，大量抗议者聚集在开发商办公楼前，对刚刚购得的楼盘价格突然暴跌表示不满。

雪上加霜的是，许多人还因投资P2P借贷而输光了 自己的血汗钱。在中国，P2P借贷是一个新兴的金融领域，十多年前进入中国，由个体和个体之间通过互联网平台实现直接借贷。对于那些没有资格取得国资银行贷款的个体而言，P2P是重要的融资渠道。近期，P2P借贷行业受到了广泛的欺诈以及管理不善的指责，濒临全面崩溃。

本周，中国政府确认，已经在过去8个月中冻结了380个P2P平台的100亿元人民币资产，对百余名涉案人员展开调查，其中仍然有不少人潜逃海外。在过去两年中，数以千计的P2P借贷平台倒闭或者消失。它们往往被指控提供不实的投资计划，许多不了解贷款违约高风险的中国储户向这些平台投入了大量资金。德国墨卡托中国研究中心（MERICS）的中国经济问题专家卡恩费尔特（Maximilian Kärnfelt）在接受德国之声采访时指出，在P2P平台上，中小投资者直接为参与的项目提供资金；如果无法正确地评估具体项目的风险，投资就会变成一场灾难。

2015年，e租宝的投资者总共损失了500亿元人民币。金融监管机构指出，e租宝就是一场巨大的庞式骗局，总共有90万余名储户被骗。每年融资规模曾突破4万亿人民币的中国P2P平台一度超过5500家，e租宝就是其中之一。有些平台还向投资人许诺保底，并声称投资回报率高达每年15%。

在上海从事金融市场分析的卡普龙(Zennon Kapron)指出，没有任何一种投资能够在长期层面上实现如此高的回报率。中国人民大学财政金融学院的钱宗鑫也认为，本质上，P2P平台就是利用高利贷掠夺弱势消费者、并且在违约时使用暴力威胁的非法组织。

中小投资者低估风险

钱宗鑫还认为，中国经济降温也是导致P2P行业陷入困境的一大因素，数以百万计的借款人因经济不景气而无力偿还债务。他在接受德国之声采访时说："宏观经济环境非常重要。经济繁荣时，高风险的项目也能存活，也能偿还贷款。"

对借贷平台恶劣行径的申讨其实已经有好几年时间，不少人批评中国政府没能采取实际行动保护中小投资者。金融分析师卡普龙对德国之声表示，中国金融监管机构采取了观望态度，这是因为P2P平台对中国经济起到了一定的促进作用，毕竟许多中国人都在努力争取获得贷款。"可以说，监管机构出手太晚了，在最初阶段没能采取足够的措施。如今，他们不得不迫使整个行业整合、降温。"

P2P平台现在已经被要求注册登记。新规定还要求平台只可以是单纯的借贷渠道。业内人士预计，P2P平台的数量将从目前的1600家缩水到50家左右，这必然是一场充满痛楚的改革。

担忧拖累宏观经济

许多中小投资者还呼吁政府补偿其损失的资产，但是中国当局却对此保持沉默。中国人民大学财政金融学院的钱宗鑫警告，如果政府出资救助，就会造成道德风险，导致人们的过度冒险心态。他认为，中国政府应当致力于对中小投资者进行金融常识教育，让民众的投资决策更为理性。

金融分析师卡普龙估计，P2P泡沫已经让"数百万人"受害，"数十亿元"蒸发。目前，各P2P平台的新增贷款量已经大幅下降。据"滴滴网贷"的一篇分析报告指出，仅去年11月，新增P2P贷款量就同比下滑了70%。

以往习惯于从P2P平台获得贷款的人，如今日子也不好过，他们丧失了一个重要的资金来源，无力再支撑其从前的开支规模。有人担心，这会进一步拖累已经降温的中国经济。中国经济问题专家卡恩费尔特指出，"有迹象表明，一些人用P2P借得的款项去买房，还有些大学生借款来应付日常开销。"

不过，大部分分析人士都对德国之声表示，P2P泡沫的破裂，其长期影响较为有限。许多中国人只有有限的投资选项，因此剩余的平台只要能够迅速赢回公众的信任，就依然会有持续的储户投入资金。