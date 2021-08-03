中国MeToo有进展？吴亦凡因涉嫌强奸罪被批捕

(德国之声中文网) 中国男星吴亦凡因涉嫌强奸遭到警方拘留持续受到关注。据中国官媒《人民日报》报道，2021年8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。

“应成为演艺界的警钟”

新华社8月1日曾以「吴亦凡事件给演艺界再次敲响警钟」为题发表评论，文中强调，「吴亦凡事件不应该只是公共舆论的一次『盛宴』，更应成为演艺界的一次警钟，国内娱乐圈存在的畸形生态该彻底整治了」。

除了中国官方严惩劣迹艺人的表态，《纽约时报》引用现居纽约的女权活动人士吕频说，「吴亦凡被拘留是中国『#我也是』运动向前迈出的重要一步」。她指警方拘留吴亦凡「意义重大」，也说这个例子证明「『#我也是』运动终于扳倒了在中国有实权的人」。

不过旅美历史学者黎蜗藤在《关键评论网》表示，目前的证据说明了吴亦凡混乱的性生活，但但还称不上是「MeToo」，他从目前有的事证到权力结构关系说明这个案件为何无法被视为「MeToo」运动的原因。

目前中国娱乐圈最知名的「MeToo」运动是2018年，央视前实习生弦子站出来指控知名电视主持人朱军性骚扰，不过此案在5月份时传出庭审延期，使得这个性平运动的支持者感到受挫。

中国官方认证的「劣迹艺人」 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」，《央视网》也在微博以他为例说：「吴亦凡事件闹成这样，已不是娱乐八卦，而是一起影响重大的法律案件和公共事件，需要相关部门全面调查，解疑释惑。」并强调「有必要对失德劣迹者进行针对性的制度约束，通过行业自律倒逼艺人提高道德修养。」

中国官方认证的「劣迹艺人」 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称「代孕不是私事，与法不合」，说郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏，无论作品如何，其本人的示范效应都是负面的。文章最后称「我们不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会和平台」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 范冰冰 2018年中国著名女星范冰冰遭指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，她一度传出被私下带走调查，并消失近4个月，最后在补缴税下免去牢狱之灾。不过她遭到人民日报海外版旗下新媒体品牌栏目，专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀，但近日传出复出。

中国官方认证的「劣迹艺人」 柯震东 柯震东也是被《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。他在2015年和另一名男星房祖名在北京吸食大麻被抓捕，房祖名父亲成龙其后出面致歉。两人遭封杀之后演艺事业陷入低潮，沉寂数年后，两人在2021年同框直播，再为吸毒道歉。

中国官方认证的「劣迹艺人」 陈羽凡 陈羽凡为中国知名男声组合羽·泉成员，担任主唱、吉他手。他在2018年底因吸毒被警方拘留，其后经纪公司就此事发表致歉，但相关表演活动被取消。北京市石景山区公安分局责令被认定吸毒成瘾的他接受社区戒毒三年。他也是《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。

中国官方认证的「劣迹艺人」 翟天临 同样遭到《侠客岛》点名的还有中国演员翟天临。他在2019年初在网上发出自己获得北京大学博士后职位的通知书，但其后遭到网民质疑网上无法查到其博士学位论文，认为其学历可能造假。网民随后查察他在2018年中发表的论文，发现大量抄袭，最后北京电影学院发布微博表示，撤销翟天临博士学位。

中国官方认证的「劣迹艺人」 黄海波 曾被称为「国民女婿」的黄海波在2014年传出嫖娼并遭处罚，并在当年被列入广电总局的「封杀劣迹艺人」名单中，参与制作的电影、电视剧、电视节目、广告节目、网络剧、微电影等，都列入暂停播出范围，他也因此退出演艺圈。



事件来由

北京警方7月31日晚间在微博“平安北京朝阳”通报，“针对网络举报的‘吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系’等有关情况，经警方调查，吴某凡（男，30岁，加拿大籍）因涉嫌强奸罪，目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展”。吴亦凡被刑拘的相关话题迅速登上微博热搜。

吴亦凡上月遭到现年19岁的网红都美竹指控，在她17岁时涉嫌对她“约会强暴”。都美竹还爆料，吴亦凡透过MV选女主角、工作室要签约新人等理由，把女生邀去参加酒局、灌酒后下手得逞。她说，吴亦凡至少还用同样的方式，跟另外7名未满18岁的女生发生性关系。在都美竹爆料后，更多自称受害者的女性也在网上诉说经历。吴亦凡因这一桃色丑闻在中国社交媒体上饱受舆论谴责。

该起事件引起中国各大官媒关注，更被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名为“劣迹艺人”，要求正与其合作的委员及时止损，正与其洽谈合作者暂停接触。事件爆发后，吴亦凡代言品牌LV、宝格丽、欧莱雅男士、保时捷、康师傅等都已先后宣布解约。

现年30岁的吴亦凡拥有加拿大国籍，出生于广东省广州市，在广州和温哥华长大。综合中国多家媒体引述法界人士分析，若吴亦凡涉嫌强奸多名被害人属实，可能构成强奸罪的加重情形，被判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑，而外籍人士在司法审理上没有特殊待遇，必须在中国服刑，即使被判驱逐出境也会在服刑后才执行。

官媒：“外国籍不是护身符”

人民日报7月31日深夜在微博上评论吴亦凡被刑拘称：“ 外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律谁就要受到法律制裁。请记住：人气越高越要检点自律，越当红越要遵纪守法。”

中共中央政法委员会新闻网站“中国长安网”也在微博发表锐评：“在中国的土地上，就要遵守中国的法律。不枉不纵，以事实为依据，以法律为准绳！”

法制日报指出，吴亦凡事件不再只是沾染桃色气息的娱乐八卦，而是“实实在在的涉法事件”，给社会上了一堂“法律面前人人平等，正义面前没有‘顶流’”的法治课。

吴亦凡本人则否认所有指控。7月19日，他在微博发表声明写道：“之前没有回应是因为不想干扰司法程序的推进，但没想到我的沉默却纵容了造谣者的变本加厉。”他强调只在2020年12月5日的朋友聚会中见过都美竹一次，“没有灌酒、没有收手机、更没有她描述的各种‘细节’”，并申明没有过“选妃”。吴亦凡工作室日前也发表十点澄清，否认任何违法行为并反控都美竹勒索，并称已委托律师取证提告。

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