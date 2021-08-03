中国MeToo有进展？吴亦凡因涉嫌强奸罪被批捕

中国男星吴亦凡因涉“多次诱骗年轻女性发生性关系”遭到北京警方刑事拘留，并于8月16日因涉嫌强奸罪被批捕。此前曾有律师指出，吴亦凡虽是加拿大籍，但若罪名成立将需在中国服刑。
(德国之声中文网) 中国男星吴亦凡因涉嫌强奸遭到警方拘留持续受到关注。据中国官媒《人民日报》报道，2021年8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。
新华社8月1日曾以「吴亦凡事件给演艺界再次敲响警钟」为题发表评论，文中强调，「吴亦凡事件不应该只是公共舆论的一次『盛宴』，更应成为演艺界的一次警钟，国内娱乐圈存在的畸形生态该彻底整治了」。
除了中国官方严惩劣迹艺人的表态，《纽约时报》引用现居纽约的女权活动人士吕频说，「吴亦凡被拘留是中国『#我也是』运动向前迈出的重要一步」。她指警方拘留吴亦凡「意义重大」，也说这个例子证明「『#我也是』运动终于扳倒了在中国有实权的人」。
不过旅美历史学者黎蜗藤在《关键评论网》表示，目前的证据说明了吴亦凡混乱的性生活，但但还称不上是「MeToo」，他从目前有的事证到权力结构关系说明这个案件为何无法被视为「MeToo」运动的原因。
目前中国娱乐圈最知名的「MeToo」运动是2018年，央视前实习生弦子站出来指控知名电视主持人朱军性骚扰，不过此案在5月份时传出庭审延期，使得这个性平运动的支持者感到受挫。
北京警方7月31日晚间在微博“平安北京朝阳”通报，“针对网络举报的‘吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系’等有关情况，经警方调查，吴某凡（男，30岁，加拿大籍）因涉嫌强奸罪，目前已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展”。吴亦凡被刑拘的相关话题迅速登上微博热搜。
吴亦凡上月遭到现年19岁的网红都美竹指控，在她17岁时涉嫌对她“约会强暴”。都美竹还爆料，吴亦凡透过MV选女主角、工作室要签约新人等理由，把女生邀去参加酒局、灌酒后下手得逞。她说，吴亦凡至少还用同样的方式，跟另外7名未满18岁的女生发生性关系。在都美竹爆料后，更多自称受害者的女性也在网上诉说经历。吴亦凡因这一桃色丑闻在中国社交媒体上饱受舆论谴责。
该起事件引起中国各大官媒关注，更被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名为“劣迹艺人”，要求正与其合作的委员及时止损，正与其洽谈合作者暂停接触。事件爆发后，吴亦凡代言品牌LV、宝格丽、欧莱雅男士、保时捷、康师傅等都已先后宣布解约。
现年30岁的吴亦凡拥有加拿大国籍，出生于广东省广州市，在广州和温哥华长大。综合中国多家媒体引述法界人士分析，若吴亦凡涉嫌强奸多名被害人属实，可能构成强奸罪的加重情形，被判处10年以上有期徒刑甚至无期徒刑，而外籍人士在司法审理上没有特殊待遇，必须在中国服刑，即使被判驱逐出境也会在服刑后才执行。
人民日报7月31日深夜在微博上评论吴亦凡被刑拘称：“ 外国国籍不是护身符，名气再大也没有豁免权，谁触犯法律谁就要受到法律制裁。请记住：人气越高越要检点自律，越当红越要遵纪守法。”
中共中央政法委员会新闻网站“中国长安网”也在微博发表锐评：“在中国的土地上，就要遵守中国的法律。不枉不纵，以事实为依据，以法律为准绳！”
法制日报指出，吴亦凡事件不再只是沾染桃色气息的娱乐八卦，而是“实实在在的涉法事件”，给社会上了一堂“法律面前人人平等，正义面前没有‘顶流’”的法治课。
吴亦凡本人则否认所有指控。7月19日，他在微博发表声明写道：“之前没有回应是因为不想干扰司法程序的推进，但没想到我的沉默却纵容了造谣者的变本加厉。”他强调只在2020年12月5日的朋友聚会中见过都美竹一次，“没有灌酒、没有收手机、更没有她描述的各种‘细节’”，并申明没有过“选妃”。吴亦凡工作室日前也发表十点澄清，否认任何违法行为并反控都美竹勒索，并称已委托律师取证提告。
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