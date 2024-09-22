中国Gen Z新贵的奢侈时尚新风

中国经济困境之下，年轻一代面临失业率居高不下等难题的同时，仍有部分富有人群在购买奢侈品。不过，与他们的父辈不同，Z世代新贵对奢侈品的期待有所变化。

（德国之声中文网）据香港普普华永道 （PwC）今年4月发布的《中国内地及香港地区奢侈品市场报告》，未来30年内，中国将有92万亿人民币财富传承至高净值人士二代。

报告称，这些新一代富有的中国年轻人注重低调奢华以及健康可持续的生活方式。报告中举例如天然安全鞋服产品等。此外，这些年轻一代以所谓“悦己”和“理性”为消费理念，喜欢保值增值的奢侈品珠宝。对他们而言，户外运动、高端旅行、文娱展览成为新风尚，比如滑雪、骑行。

美国商业新闻网站Business Insider 近日发表文章，认为中国Z世代（Gen Z）新贵与父辈对于奢侈的定义有所不同。这主要体现在，他们更注重产品的工艺而不一定是大牌，更喜欢可持续和慢生活方式。

并且，Gen Z新贵会避免过于吸引人注意的名牌标识。文章认为，这与中国对社交媒体“炫富”的打压有关。今年，一些以“炫富”为内容的中国网络红人社交平台账号被屏蔽，比如“王红权星”、“柏公子”、“鲍鱼家姐”等。所以，新富一代也转向低调的所谓“老钱风”，静悄悄地展现财富。

咨询公司贝恩 公司今年6月指出，中国奢侈品市场承受两个压力因素：出国游的复苏以及本土经济不确定性增加带来的内需疲弱。而后者正在削弱中产阶级的消费信心，也引发所谓“奢侈品羞耻”（luxury shame），即当经济大环境萧条时，尽量避免高调展现财富。

与此同时，Business Insider还指出，Gen Z也有自己的时尚新风，比如不介意将大牌与快时尚结合。

（据Business Insider等）

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