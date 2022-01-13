中国GDP：2021估计增加8% 2022预将大幅放缓

（德国之声中文网）法新社援引多名专家称，中国2021年国内生产总值同比增长估计可达8%，为十年来最高，也高于中国政府设定的6%的目标。

该通讯社指出，随着去年各国在新冠疫情管制中有所放宽，全球的货物需求量激增，这也带动了2021年中国出口量大幅增长。然而，2021年下半年以来，中国的经济复苏受到了多重阻碍：面对多地爆发的疫情，官方依旧采取严格的清零政策；运动式减排造成停电、供应链问题和能源成本飙升。

与此同时，在经济中占比较大的房地产行业的危机使这些问题变得更加复杂。美国信息分析和咨询机构IHS Markit的经济学家比斯瓦斯（Rajiv Biswas）向法新社分析："关键因素……是能源短缺的影响，住宅建筑行业的增速放缓和零售销售业规模的缩减。"

疫情带来"下行风险"

据法新社报道，分析师们估计中国2021年第四季度经济同比增长3.5%，低于第三季度的4.9%和第二季度的7.9%。比斯瓦斯补充道，建筑业放缓带来的阻力，以及防疫措施对消费支出的影响，可能会对今年的经济增长构成"重大阻力"。

即将举行冬奥会的北京一直处于高度戒备状态。澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆（Raymond Yeung）告诉法新社："在政府的零容忍态度下，目前新冠疫情的重新出现给中国的经济复苏带来了巨大的下行风险……" 杨宇霆特别以世界第三大港口--宁波港的问题为例说明，当地疫情导致卡车入境受限、集装箱货运业务暂停和封路。他强调："这些延误和积压可能加剧航运成本飙升的情况，并对出口构成压力。"

严格的清零政策对消费支出产生影响

经济"稳"增长

和法新社问询的专家预测一样，路透社最新季度调查综合约60家机构的预估中值显示，中国2021年经济料全年增长8%。而对于2022年中国经济增速的预测，路透社写道，中国GDP将"前低后高"，全年预计增长5.2%。

路透社也注意到，去年下半年以来中国经济下行压力持续加大。该通讯社援引16家机构预估中值报道称，2022年一季度中国央行还将调降存款准备金率50bp。 "需要提供足够的政策支持来稳增长，尤其是在上半年，以确保今年经济增速不会滑出决策层的合意区间，"牛津经济研究院高级经济学家胡东安(Tommy Wu)如是表示。

路透社认为，在中国换届之年的2022年，"稳"不仅是个经济问题，亦是个政治问题。"三重压力"之下，中国经济料正式开启"5时代"，分析人士预计实际增速在5.5%左右；而政府依然会设定一个增长目标，料在5%以上。

保5也困难？

美国投资银行高盛本周早些时候发布的报告则更为悲观，它将2022年的中国经济增长预测从之前的4.8%下调至4.3%，主因是北京在防控奥密克戎(Omicron)病毒下，对商业活动的限制增加。

和路透社"前低后高"的预测类似，高盛分析师也认为，感染和限制带来的负面影响将主要体现在2022年的第一季度，在接下来的3个月里会出现反弹，也假设在冬季过后，随着加强型疫苗更广泛部署，疫情可以更容易得到控制。

上个月末，世界银行也预测中国2021年实际GDP增长率可以达到8%，但是，在新冠疫情反复出现，以及房地产行业等下行风险下，中国2022年的经济增长率预计将大幅放缓至5.1%。

2021年中国这些行业最不好过 传统制造业 在新冠疫情爆发前，中国这个“世界工厂”的制造业就已多年面对利润下降、生产成本攀升等问题。2020年以来，疫情的反反复复导致生产链断裂，人工、物流成本又进一步大幅增加。此外，政府在降低能耗、减少排放方面的要求不断提高。爆发局部疫情、原材料断供、限电等不可预测因素都会迫使企业停工。

2021年中国这些行业最不好过 互联网行业 去年以来，中国政府对本国互联网科技巨头加大了监管力度。今年以来，阿里巴巴、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网巨头纷纷受到反垄断调查。4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。

2021年中国这些行业最不好过 数据安全成大事 过去多年中国对互联网企业放任发展的政策走到了尽头。政府也明确传达出不乐见科技企业赴海外上市的信号。今年7月，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行实施“网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。据美联社报道，今年阿里巴巴、腾讯、滴滴和其他科技巨头的总市值已减少了1.3万亿美元。

2021年中国这些行业最不好过 社交媒体、娱乐平台 腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。 政府还发布新规限制青少年电子游戏的时间，使电玩行业受到冲击。以社交、游戏为重心的腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。

2021年中国这些行业最不好过 房地产行业 在中国领导人习近平 “房住不炒” 的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。中央政府今年开始对房地产企业实施限制融资的“三条红线”，要求房企压缩负债。这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机。今年下半年中国房地产市场已明显降温，房产中介的日子也越来越不好过。

2021年中国这些行业最不好过 旅游业 新冠疫情爆发以来，中国人不仅出国变得很难，跨省市旅行都会面临意想不到的风险。一旦出现阳性检测结果，整个城市甚至地区都会被封，游客被困、滞留。因此多数中国人放弃了旅游计划。公园景点、旅行社、客运、酒店等行业的复苏一再受到打击。

2021年中国这些行业最不好过 餐饮业 餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。

2021年中国这些行业最不好过 航空业 航空公司也是受疫情影响损失最惨重的行业之一。无论是几乎陷入停顿的国际航线还是惨淡经营国内航线，大部分航空公司处于亏损状态。由于中国的民航企业大部分为国企，因此除海航破产重组外，并无其它航空公司倒闭。

2021年中国这些行业最不好过 教培行业 今年7月，中国政府推出“双减”政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这被视为宣告教培行业的“死刑”。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。统计数据显示，中国校外培训机构有超过70万家，从业人员超过1000万人。他们其中的一部分已经或面临失业。



此外，专家们也提到中国当局对高科技、互联网、教育补习和娱乐业企业的监管和打压政策，努力从疫情恢复的就业市场由此遭遇更大压力，这也是中国经济发展中的一大挑战。

（综合报导）

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