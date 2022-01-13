中国GDP：2021估计增加8% 2022预将大幅放缓

在预计中国下周将公布经济成绩单之前，多方估计2021年中国GDP年增长可达8%，为十年来最高，但是去年下半年以来中国经济下行压力持续加大。
（德国之声中文网）法新社援引多名专家称，中国2021年国内生产总值同比增长估计可达8%，为十年来最高，也高于中国政府设定的6%的目标。
该通讯社指出，随着去年各国在新冠疫情管制中有所放宽，全球的货物需求量激增，这也带动了2021年中国出口量大幅增长。然而，2021年下半年以来，中国的经济复苏受到了多重阻碍：面对多地爆发的疫情，官方依旧采取严格的清零政策；运动式减排造成停电、供应链问题和能源成本飙升。
与此同时，在经济中占比较大的房地产行业的危机使这些问题变得更加复杂。美国信息分析和咨询机构IHS Markit的经济学家比斯瓦斯（Rajiv Biswas）向法新社分析："关键因素……是能源短缺的影响，住宅建筑行业的增速放缓和零售销售业规模的缩减。"
据法新社报道，分析师们估计中国2021年第四季度经济同比增长3.5%，低于第三季度的4.9%和第二季度的7.9%。比斯瓦斯补充道，建筑业放缓带来的阻力，以及防疫措施对消费支出的影响，可能会对今年的经济增长构成"重大阻力"。
即将举行冬奥会的北京一直处于高度戒备状态。澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆（Raymond Yeung）告诉法新社："在政府的零容忍态度下，目前新冠疫情的重新出现给中国的经济复苏带来了巨大的下行风险……" 杨宇霆特别以世界第三大港口--宁波港的问题为例说明，当地疫情导致卡车入境受限、集装箱货运业务暂停和封路。他强调："这些延误和积压可能加剧航运成本飙升的情况，并对出口构成压力。"
和法新社问询的专家预测一样，路透社最新季度调查综合约60家机构的预估中值显示，中国2021年经济料全年增长8%。而对于2022年中国经济增速的预测，路透社写道，中国GDP将"前低后高"，全年预计增长5.2%。
路透社也注意到，去年下半年以来中国经济下行压力持续加大。该通讯社援引16家机构预估中值报道称，2022年一季度中国央行还将调降存款准备金率50bp。 "需要提供足够的政策支持来稳增长，尤其是在上半年，以确保今年经济增速不会滑出决策层的合意区间，"牛津经济研究院高级经济学家胡东安(Tommy Wu)如是表示。
路透社认为，在中国换届之年的2022年，"稳"不仅是个经济问题，亦是个政治问题。"三重压力"之下，中国经济料正式开启"5时代"，分析人士预计实际增速在5.5%左右；而政府依然会设定一个增长目标，料在5%以上。
美国投资银行高盛本周早些时候发布的报告则更为悲观，它将2022年的中国经济增长预测从之前的4.8%下调至4.3%，主因是北京在防控奥密克戎(Omicron)病毒下，对商业活动的限制增加。
和路透社"前低后高"的预测类似，高盛分析师也认为，感染和限制带来的负面影响将主要体现在2022年的第一季度，在接下来的3个月里会出现反弹，也假设在冬季过后，随着加强型疫苗更广泛部署，疫情可以更容易得到控制。
上个月末，世界银行也预测中国2021年实际GDP增长率可以达到8%，但是，在新冠疫情反复出现，以及房地产行业等下行风险下，中国2022年的经济增长率预计将大幅放缓至5.1%。
此外，专家们也提到中国当局对高科技、互联网、教育补习和娱乐业企业的监管和打压政策，努力从疫情恢复的就业市场由此遭遇更大压力，这也是中国经济发展中的一大挑战。
（综合报导）
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随着去年各国在新冠疫情管制中有所放宽，全球的货物需求量激增，这也带动了2021年中国出口量大幅增长。中国海关总署14日发布数据显示，2021年，以美元计价，中国货物贸易进出口规模首次突破6万亿美元，创下历史新高。