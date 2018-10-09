中国GDP增长率近十年最慢

(德国之声中文网) 中国国家统计局公布的最新资料显示，中国第三季度的经济增长率跟去年同期相比，增长了6.5%。这比第一季度的6.8%、第二季度的6.7%都低，是九年半以来最低。

国家统计局新闻发言人毛盛勇仍然在发布会上表示：「今年前三季度国民经济运行总体平稳、稳中有进。」

日前「消费降级」引发广泛讨论，中国官媒「新华网」以「消费降级『拖累』消费指标?」为题，写到毛盛勇的回应是「消费较快增长、消费规模扩大....此一趋势还在延续。」

西方媒体早在今年初，中国总理李克强宣布经济增长率目标为6.5%时，就已经一片哗然。现在中美贸易战当头，更联想经济增长放缓是贸易战招致的结果。

出口贸易是中国经济的支柱。美国针对器械、电子产品、汽车课征关税，降低了外界对这些产业的投资意愿。

美国课征关税，並指责中国强迫在該国设有办公室的外资企业执行技术转移，甚至会明目张胆侵害理应受保护的智慧财产权。

股市跌跌不休

美国的贸易措施也影响到中国的投资信心。股市作为一个用钱买卖「信心」的产业，受到的冲击更具有指标性。

仅从今年10月初至今，中国的沪深300指数就已经下跌了9%，而与今年初相比，更是已经下挫了将近四分之一。相对，德国DAX指数在过去一整年中下跌的幅度也只有9%。中国股市的下跌在全球规模来看，是个案不是整体趋势。

北德州立银行(NordLB)的亚洲市场分析师格罗瑟(Dr. Stefan Große)认为，中国股市近期连续低迷，是受到了内外多重因素的复合影响，其中最显著的就是中美贸易纠纷。他在接受德国之声采访时说，在今年10月以前，贸易战对中国股市的影响实际上还相对有限。即便现在双方都遭遇下行压力，却都还没有受到实质的冲击:「美国确实是中国极其重要的贸易夥伴，但是中国国内市场其实也非常强大。而且，北京也通过放松货币政策、刺激经济政策、加强与其他国家的贸易等手段为中美贸易战做了一定的准备。」

他警告，一旦股市的动荡影响了消费者以及企业界的信心，即消费支出和投资额都出现了减少，那么中国市场的低迷就会对包括欧洲在内的全球市场产生严重的不利影响。

罗法/李芊/文山(法新社、德新社等)