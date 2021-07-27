中国Delta疫情：源头指向俄国航班 张家界恐成新疫情中心

（德国之声中文网）新华社报导，中国从南京禄口机场爆發的新一波疫情，7月29日新增本土确诊21例，而自7月20日以来，南京市累计报告本土确诊病例达184例。此波疫情截至目前已蔓延至7省、15城，是中国自1月石家庄疫情以来，影响范围最大的一波疫情。

中国江苏《现代快报》报导，南京市疾控中心副主任丁洁于30日举行的记者会上表示，目前已完成这次本土疫情相关的52个病例的病毒基因测序工作，均属于Delta毒株，且其病毒基因组序列高度同源，推断应属同一个传播链。

丁洁并表示，本次疫情早期报告的机舱清洁人员病例的基因序列，与7月10日俄罗斯入境的CA910航班报告的1例输入病例的序列一致。调查發现，这些清洁员工曾在CA910航班机舱进行清扫。工作完成后，可能因为防护规范不完全，造成个别清洁员感染，进而在清洁员工之间扩散传播。

《环球时报》28日援引匿名消息来源，称禄口机场的所有航班将暂停至8月11日。他说，机场管理阶层不排除将延后恢復运作的日期。

美联社援引当地防疫小组成员的说法，指南京市目前已有数十万人处于封城状态中。他表示，南京的网吧、健身房、电影院、卡拉OK以及图书馆都已关闭。

根据江苏省交通厅公告，想要离开江苏的司机需出示过去48小时内的新冠病毒阴性证明。目前当地政府已在高速公路上设立了93个检查站。

牛津大学Our World in Data网站显示，中国目前施打疫苗剂量已超过16亿。然而中国《环球网》引述东南大学附属中大医院重症医学科主任杨毅表示，此波感染者中絶大部分都接种过新冠疫苗，只有一宗未满18岁的患者未有接种。

但杨毅也表示，接种过疫苗的个案，总体上症状都较轻，转为重症的机率明显较低。他说：「疫苗接种还是有保护作用的，呼吁大家平时做好科学防护，打了疫苗还是要坚持戴口罩。」

张家界：新疫情中心

南京疫情仍在控制中，此次疫情的中心又转往湖南张家界市。《新华视点》报导，最近两天有越来越多未到过南京却感染的案例出现，而根据疫调结果，将这些感染者串联起来的关键要素是不久前在张家界上演的一场大型演出「魅力湘西」。

目前此演出的同场观众裡已有4名确诊者。当地正在紧急排查同场次人员，同场演出中总共有超过2000名观众。

截至30日，北京、四川成都、辽宁大连、湖南常德等多地皆陆续出现有张家界旅游史的确诊者。为防堵疫情进一步扩散，张家界市疫情防控工作指挥部办公室宣布，市内所有景区自30日上午起关闭。

湖南张家界市文化旅游广电体育局局长邓剑表示，在张家界仍有754个旅行团、共1.19万人。对这些已在张家界的旅客，政府将展开大规模核酸检测工作，根据检测结果决定是否可以离开张家界市。

（综合报导）

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