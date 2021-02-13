 中国CGTN绕道法国争取欧洲播映权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2021

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时政风云

中国CGTN绕道法国争取欧洲播映权

英国在2月初吊销了中国环球电视网（CGTN）在英国的牌照，中国也予以回击，禁止英国国家广播公司世界新闻频道（BBC World News）继续在中国播放。现在，CGTN转往法国寻求解方。

China CGTN TV Sender

英国通信管理局（Ofcom）今年2月初宣布吊销中国环球电视网（CGTN）在英国的广播牌照。

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欧盟周五发布声明，呼吁中国撤销对BBC世界新闻台的禁令。欧盟指出，北京封禁BBC的举措导致其境内言论自由进一步受限，违反中国宪法和《世界人权宣言》中保障的言论自由。

中国官方首度证实，曾在中国环球电视网（CGTN）担任主持人的澳洲籍华裔记者成蕾正式被捕，她被指控非法或意图泄漏国家机密与情报。

中英关系越趋恶化，两国媒体驱逐战升温，中国这次封杀BBC世界新闻台，被指是报复性举动。

英国通信管理局裁定吊销中国环球电视网在英国的广播执照。英国方面指出，由于该台最终是由中国共产党所控制，这不被英国广播法规允许。在英国宣布吊销CGTN执照同日，中国外交部批评英国广播公司播出“假新闻”并要求道歉。

（德国之声中文网）英国《金融时报》（Financial Times）指出，英国在本月初勒令停播中国环球电视网（CGTN）后，CGTN电视台转向法国，寄望能重新取得在欧洲播映的权利。

根据该报报导，法国媒体监管机构高等视听委员会（Conseil supérieur de l‘audiovisuel）证实CGTN去年12月曾与他们接触。不过，他们拒绝透露何时能做出认定，包括CGTN是否能从地面站对卫星传输，以及是否落在法国管辖范围之内等。

该法国监管机构表示，英国通信管理局（Ofcom）做出裁决之后，进行“额外的分析”是必要的。英国通信管理局2月4日对外表示，他们认定CGTN受中国共产党控制，该局因此吊销CGTN在英国的牌照。

《金融时报》指出，失去英国牌照对于CGTN来说是一个很大的打击。该网在两年不到的时间内，付出很大心力，将伦敦作为其在欧洲的播映中心。但与英国不同的是，法国并没有禁止国家控制的广播电视公司在该国播出的规定。

欧盟委员会独立于欧盟之外，由47个成员国组成且不会受到英国脱欧的影响。欧盟委员会的成员间有一项数十年历史的条约，规定国际广播电视公司只要落在一个成员国的管辖范围内，就可以向其他欧盟成员国播送节目。

该法国媒体监管机构强调，他们的审查是技术性丶而非政治性的，若CGTN真的落在法国的管辖范围内，它就可以重启该电视网在英国播映的权利。英国通信管理局未对个案进行评论，但表示根据欧盟委员会条约，确实一家电视台“有可能被允许继续在英国播映，不需要任何牌照”。

德国媒体监管机构Medienanstalten向《金融时报》表示，他们没有发现CGTN接触法国以外的其他国家，他们也正在等待法国的监管机构下决定。

《金融时报》说，CGTN未针对他们在欧洲的计划做任何评论。《华尔街日报》2月初报导，当时CGTN对外发表声明，称英国通信管理局对CGTN的调查受到了“一些极右翼组织和反中国势力的操控”，他们对英国的决定感到失望。

英国通信管理局对CGTN的举措对让中英关系更为紧张，北京在2月12日宣布，禁止英国国家广播公司世界新闻频道（BBC World News）继续在中国播出。

李玟仪/张慈（《金融时报》丶《华尔街日报》）

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