中国App Store下架亚马逊有声书和古兰经等应用

（德国之声中文网）Audible方面周五表示，"由于许可证要求"，该公司上个月从中国大陆的苹果商店删除了其应用程序。其他阅读和聆听古兰经、圣经的应用程序开发商称，他们的应用程序在中国政府的要求下被从中国大陆的苹果应用商店中移除。

苹果公司周五(10月15日)没有回复美联社的置评请求。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇在给美联社的电邮中表示，中国政府"一直鼓励和支持互联网的发展"，同时其发展也必须遵守中国的法律、法规，但他没有谈及具体应有程序被下架的情况。

长期以来，中国政府一直试图对网络信息进行管控。今年，中国监管机构试图加强对数据隐私的限制，限制儿童打电游的时间，同时也对科技公司用于个性化的内容推荐的算法施加更多控制。

热门的语言学习应用Duolingo今年夏天从中国大陆的苹果应用商店消失了，同样消失的还有许多游戏应用。

这次被下架的Audible和宗教相关内容APP近期都收到了出版内容必须得到许可的通知。古兰经应用程序"Quran Majeed"就在此之列。

"Quran Majeed"的开发商巴基斯坦数据管理服务公司表示，正在等待中国互联网当局提供关于如何能够恢复该应用程序服务的更多信息。

该公司表示，这款应用程序在中国有近100万用户，在全世界有约4000万用户。其业务发展与公关部门负责人艾哈迈德（Hasan Shafiq Ahmed）对美联社说，已经下载了该应有的人仍可以继续使用，"我们正在研究需要哪些文件来获得中国当局的批准"。

另外一款圣经应用程序开发商"橄榄树圣经软件公司"（Olive Tree Bible Software）称，从苹果应用商店的审核程序中得知，需要特殊许可才能发布书籍、杂志内容的APP。其在中国大陆苹果应有商店中的APP被移除。该公司表示，希望其APP能够在中国的应有程序商店得到恢复，目前正在了解获得许可的所需条件。

来自美国的语言学习应用Duolingo今年夏天也从中国大陆的苹果应用商店消失了

苹果应用商店下架APP的行为遭到了美国伊斯兰关系委员会的批评，称苹果公司正在帮助中国对穆斯林等宗教群体进行打压。其副主席米歇尔（Edward Ahmed Mitchell）在一份声明中说，苹果公司必须推翻这一决定，"如果美国公司现在无法鼓足勇气站出来反对中国，它们有可能在下个百年面对这样的情况：它们不得不屈服于一个法西斯超级大国的风吹草动"。

最早在本周发现这些APP遭到移除的是监察网站"苹果审查"（AppleCensorship），该网站主要关注有哪些应用在中国等威权国家遭到移除。

微软公司本周表示，将在今年晚些时候关闭领英（LinkedIn）在中国的主要服务，理由是 "中国的运营环境明显更具挑战性，监管合规要求加大"。

领英自2014年以来一直提供专用于中国的服务。亚马逊旗下的Audible则表示，他们没有专用于中国境内用户的服务。

（美联社）

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