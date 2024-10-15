中国9月出口远低预期 贸易壁垒恐有长期影响

中国14日公布9月进出口数据，显示出口成长大幅放缓，进口也受内需疲软影响，持续低迷。随著西方国家持续对中国施加贸易限制，有分析指，相关措施可能会抑制中国长期出口成长。

（德国之声中文网）在各方关注中国对台军演之际，中国海关总署週一（10月14日）公布中国9月份进出口数据，显示9月出口总额达3037.1亿美元，与去年同比成长2.4％，但远低于市场预期的6％及今年8月的8.7％成长幅度。

中国9月进口总额为2220亿美元，对比同期成长0.3％，低于8月的0.5％及7月的7.2％，同样低于市场预期。此前，路透社预期中国9月进口成长约0.9％；彭博社则预期0.8％。

中国海关总署发言人吕大良14日在记者会上表示，中国9月出口增速有所放缓，“属于短期内正常数据波动，主要是受一些短期偶发因素影响”，一方面是受到极端天气，包含9月两度有台风接连在长三角地区登陆，其次则是全球航运不顺、集装箱短缺，及美国东岸码头工人罢工等影响。

吕大良引述历史数据称，台风对出口的影响持续时间较长，船队在台风后的排期往往会顺延，导致出口滞后，并称“去年9月出口规模基数较高，也制约了今年9月的同比增速”。

路透社分析，有鉴于中国进口的部件中有不到三分之一是用于再出口的商品，尤其是电子工业，此次显现出经济疲软的数据，对中国未来几个月的出口并不是个好兆头。

凯投宏观中国经济学家黄子春认为，虽然中国9月的出口量放缓，但仍保持其弹性，以两位数的速度成长，“不过（各国）持续增加的贸易壁垒可能会成为越来越大的限制”。

黄子春指出，虽然转向货币宽松政策或许有助于支持中国贸易伙伴的需求，“但中国出口的成功，正促使其他国家加强贸易限制，这可能会抑制长期出口成长”。

对此，中国海关总署副署长王令浚表示，“当前外部环境更趋复杂严峻”，除了全球经济增速低于本世纪前20年的平均水平，“部分国家频繁对我国产品采取贸易限制措施，国内工业、投资消费等主要经济指标近期也出现了一些波动，也给外贸发展带来一定的压力”。

不过，王令浚强调，中国经济发展的基本面未改变，将持续稳定向上、向好，“有信心实现全年外贸质升量稳的目标”。

东盟成中国最大出口国

《中国日报》报道，9月份的数据中，东盟出口份额大幅上升，超过欧洲和美国，成为中国第一大出口目的地，出口年增5.48%，但低于8月份9.0%的增幅。

美国则超过欧盟成为中国第二大贸易伙伴，年同比成长2.16％，但低于8月的5.0%。中国对欧盟出口小幅成长1.32%，远低于上个月的13.4%；对俄罗斯出口则大幅成长16.6%，达到创纪录的110亿美元。

随著美国、加拿大等国家持续对中国实施贸易限制，欧盟内部虽有分歧，但仍在本月4日，通过了对中国制造的电动车征收高达45％额外关税的提案。

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贸易顺差收窄

中国海关总署週一公布的数据也显示，中国9月整体贸易顺差从8月的910.2亿美元收窄至817.1亿美元，低于预期的898亿美元。

根据近期一项工厂业者信心调查，中国9月制造业活动大幅萎缩，新出口订单跌至7个月以来的最低水平。

分析师将前几个月的强劲出口表现，归于工厂主大幅降价寻找买家。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，中国今年4季的出口依然可能保持正成长，“但在外需放缓的背景下，出口下行风险较大”。他补充，制造业活动远低于过去10年的平均值。

荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家宋林预期，疲软的国内需求继续拖累进口需求，农业、钢铁和化妆品等许多类别的成长在前三季出现萎缩，而贸易顺差收窄，可能也难以对本週即将公布的第三季GDP带来的重大贡献。

（路透社、彭博社、《南华早报》）

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