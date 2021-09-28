中国9月出口同比增28.1% "电荒"成隐患

（德国之声中文网）中国海关总署周三（10月13日）发布的数据显示，中国9月份出口3057.4亿美元，同比增长28.1%，比8月高出2.5个百分点；进口2389.8亿美元，同比增长17.6%，但增速同比回落15.5个百分点。当月实现贸易顺差667.6亿美元，较8月增加84.3亿美元。

高企的外贸数据也是因为一年前疫情停摆让计算的基数变得很低，由此预计今年第4季度的外贸数据会因一年前经济逐步恢复、基数上升而降低上升幅度。

中国9月进出口表现均好于市场预期，尤其是进口。《财新传媒》此前对15家国内外机构的调查显示，经济学家对9月出口同比增速的预测均值为21.9%，对进口同比增速的预测均值为17%。

从德国进口同比下降了2.4%,向德国出口则强劲增长37.5%。欧盟区呈现相似的图景：从欧盟的进口降低了1.1%，向欧盟的出口增长30.6%。

3年来处在贸易战当中的美国从中国的进口9月份同比增长30.6%，（高于28.1%的平均值），中国从美国的进口增长16.6%（低于17.6%的平均值）。由此美国与中国的贸易逆差上升至420亿美元。路透社根据相关数据计算，中国对美国前三季度累计顺差为2799.6亿美元。

夜幕下的哈尔滨市

"电荒"让工厂干两天、歇两天

分析人士认为，中国夏季以来旺盛的工业生产也是造成"电荒"的因素之一，而缺电又反过来压制生产的继续膨胀。德新社报道，为了节省耗电，一些工厂拿到临时停产的通知。

"电荒"同样影响在华欧企，而这一困境不会短期内得到解决。欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）告诫道，这一过程更是"马拉松，而不是短跑冲刺"，限电将对在华企业的业务造成"严重影响"。他在周三的一次会议上对记者说，根据他的估计，"电荒"会至少延续到明年3月。

至于德国在华企业受到的影响有多严重，德国商会驻东北分会总经理希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）表示，断电问题涉及所有在华德企，"东北个别企业甚至被要求减少耗电量的85%。"他告诉China.Table，在一些地区，工厂开工两天，停电两天。一些工厂只能开工到14点。

德新社指出，中国缺电的最主要原因是在耗电需求增长的同时，发电量在降低。其中能源转型同降低发电量不无关系，为实现碳中和，中国必须开始降低火力发电的比例，目前这一比列大约在60%。

(综合报道)

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