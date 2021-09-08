 中国8月PPI升至13年来最高  | 经济纵横 | DW | 09.09.2021

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经济纵横

中国8月PPI升至13年来最高 

尽管北京试图控制，8 月份，中国PPI（工业生产者出厂价格指数）创13 年新高，给这个全球第二大经济体制造商带来更大压力。 

中国工业企业盈利增速已连续５个月放缓

中国工业企业盈利增速已连续５个月放缓

（德国之声中文网）根据中国国家统计局周四(９月９日)公布的一项统计数字，上个月，中国PPI同比上涨9.5%，为2008年8月以来的最快增速。此前，路透社的一项问卷调查预测值为 9.0%。 7 月份报告的PPI增幅为9.0%。   

中国经济一度从去年新冠大流行瘟疫导致的低迷状态中强劲复苏，但很快失去动力，原因是国内出现新疫情、原材料价格走高、更严格金融限制及减碳运动。 

过去几个月，产品价格不断上涨，超过众多中下游企业的承受能力。本周二，煤炭价格涨至历史新高。煤炭产区必须接受新一轮安全检查，导致供应短缺忧虑。  

中国工业企业盈利增速已连续５个月放缓。   

不过，凯头宏观（Capital Economics）资深中国经济学家埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）指出，由于金融限制、信贷增长放缓导致建筑活动减少，煤炭和金属价格将可能回落。他表示，与去年年底相比的较高基数也将整体拉低通货膨胀， “我们不认为生产者价格指数还会进一步上升。”    

中国国家统计局高级统计师董莉娟解释说，PPI涨幅扩大主要是受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，其中，煤炭开采和洗选业价格同比上涨了 57.1%。 

CPI上涨低于政府目标

根据中国国家统计局的另一份通报，8月份，消费者价格指数 （CPI）同比上涨 0.8%，比路透社问卷调查结果低一个百分点；低于政府全年目标约3%。   

尽管在很大程度上控制住了最近一波染疫潮，为遏制COVID-19新冠Delta变异毒株的传播，北京仍进一步强化社会限制措施，其中包括旅行，影响了服务业。 

董莉娟称，主要是受疫情影响，飞机票和宾馆住宿等出行类服务消费受到抑制，价格由涨转降。    

最新调查结果显示，受防疫限制措施再度严格影响，8月份，服务业活动降至2020年4月爆发第一波疫情以来最低水平。 

不少分析师预期，今年晚些时候，中国央行将进一步下调金融机构存款准备金率，以支持经济增长。今年7月，央行释放了约 1 万亿人民币 ，以使经济具备长期流动性。 

汇丰银行大中华区一名资深经济学家表示，北京将继续实施稳健货币 政策，在今年剩下的几个月里小幅放宽。她指出，居民消费价格指数（CPI）可能保持稳定，不至影响实施小幅宽松步骤。 

根据中国国家统计局公布的数字，扣除食品和能源价格，上个月，中国核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。 

  

（路透社） 

 

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