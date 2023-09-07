 中国8月进出口继续双降 但幅度好于预期 | 经济纵横 | DW | 07.09.2023

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经济纵横

中国8月进出口继续双降 但幅度好于预期

根据官方数据，中国8月份进出口同比下降幅度好于预期。就总体经济而言，分析师认为，中国有可能无法实现政府定下的约5%的年度增长目标。

由于海内外需求下降，中国外贸连续数月滑坡

由于海内外需求下降，中国外贸连续数月滑坡

（德国之声中文网）中国海关总署9月7日公布的数据显示，以美元计，8月份中国出口同比下降8.8%，进口同比下降7.3%。这一数据好于路透社之前一项调查的预期，但也显示出由于海内外需求下降，中国庞大的制造业面对越来越大的压力。

路透社对经济学家进行的一项调查曾预测，中国8月份出口将下降 9.2%，进口将下降 9.0%。

财经网写道，"由于近期人民币持续贬值，以人民币计的进出口降幅小于以美元计。"

中国可能无法实现约5%的年度增长目标

路透社报道写道，中国官员们正在努力应对日益严重的楼市萧条、消费者支出疲软和信贷增长下滑的问题，导致分析师下调今年的增长预测，这个世界第二大经济体有可能无法实现北京定下的约5%的年度增长目标。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机四伏的中国经济

    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机四伏的中国经济

    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

  • China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

    危机四伏的中国经济

    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

    中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

  • China | Container Terminal im Hafen von Lianyungang

    危机四伏的中国经济

    进出口双降、外商投资滑坡

    中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

    危机四伏的中国经济

    青年失业率创新高

    今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

  • USA | JPMorgan Chase in New York

    危机四伏的中国经济

    外银下调对中国经济增长预期

    根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。


北京近期出台了一系列措施提振经济。上周，央行和最高金融机构放松部分借贷规定，以支持购房者。但分析人士警告称，由于劳动力市场复苏缓慢、房屋收入预期不确定，这些措施可能难以对经济产生什么影响。

上周公布的采购经理人指数显示，因缺乏新的出口订单和进口零部件，中国工厂活动连续第五个月萎缩。不过，生产者价格七个月来首次有所改善，显示内需改善。

中国进口的一个主要指标，即韩国对中国的出口，8月同比仅下降五分之一，前一个月的降幅为27.5%。

8月份，中国的贸易顺差683.6亿美元，预测为738亿美元。7月份，中国的贸易顺差为806亿美元。

分国别看，8月中国对美国、欧盟、东盟出口分别下降9.5%、19.6%、13.3%，对日本出口降幅达20.1%；对俄罗斯出口增速放缓至37.3%。

(路透社等）

 

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