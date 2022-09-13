 中国8月经济小幅回暖 房地产拖累增长 | 经济纵横 | DW | 16.09.2022

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经济纵横

中国8月经济小幅回暖 房地产拖累增长

根据周五公布的官方数据，中国消费者支出及工业生产在八月份小幅回升但仍疲弱。分析人士警告，中国为抗击新冠多次封城使经济变得脆弱易受影响，疫情及房地产危机仍是拖累。

根据周五公布的官方数据，中国消费者支出及工业生产在八月份小幅回升但仍疲弱。

根据周五公布的官方数据，中国消费者支出及工业生产在八月份小幅回升但仍疲弱。

（德国之声中文网）中国国家统计局周五（9月16日）公布最新数据显示，中国的工厂产出和零售业的增长比预期更快，但房地产市场的不断萧条对前景造成影响。

在6月份勉强摆脱收缩并且复苏前景略有改善后，最新数据显示，这个世界第二大经济体的经济增长速度正在加快。

中国8月份的全国规模以上工业增加值同比增长4.2%，这是今年3月以来的最快速度。该数字也超过路透社分析师预期的8月份3.8%增长。

社会消费品零售额则达到36258亿元，与去年同期相比增长5.4%，是6个月内最快的增长速度，超过预测的3.5%。

凯投宏观中国经济学家埃文斯-普理查德（Julian Evans-Pritchard）分析称："这是因为比较的基数较低-新冠德尔塔病毒的感染潮对2021年8月的经济活动产生了影响。"

尽管目前的乐观数据拨开了一些笼罩在低迷经济复苏上的阴霾，但埃文斯-普理查德不认为这种势头能持续到9月份。"虽然这一波病毒潮可能已经达到顶峰，但在房地产衰退加剧、出口疲软和反复出现的新冠感染潮之下，未来几个月内的活动仍将低迷。"

中国经济增长在2022年上半年降至2.5%，远低于官方设定的5.5%目标。中国领导层正试图在没有大刺激支出的情况下支持经济增长，以免推高债务和住房成本。

分析人士警告，中国经济仍面临随时可能因疫情封城的风险

分析人士警告，中国经济仍面临随时可能因疫情封城的风险

经济学家预测，今年中国经济增长可能低于3%，不到去年8.1%的一半。执政的共产党已经停止谈论能够实现5.5%的增长目标。

从3月开始，上海及其他工业中心实施严格防疫进入封锁，一度打乱中国从新冠疫情中复苏的步调。近期为了控制疫情，深圳南部商业中心和其他城市重新实施了封控。

荷兰国际经济集团（ING）首席经济学家卡内尔（Robert Carnell）在一份报告中写道，中国经济"仍然面临未来实施封锁的风险"。

中国政府迄今坚持动态清零政策。面对有关经济成本上升和社会混乱的抱怨，中国官员回应称，解除控制将导致疫情爆发，造成更昂贵和更具破坏性的代价。

根据最新数据，中国的住宅销售额与一年前相比下降30.3%，反映出对建筑商更严格的贷款使用限制所导致的混乱。由于数千套公寓在付款后仍未完工，许多买家拒绝支付抵押贷款，迫使部分地方政府不得不介入解决"烂尾楼"问题。8月份，新房的支付价格比7月份下降0.3%。

卡内尔指出："作为中国家庭财富的主要来源，这无助于鼓励消费。这些数字可能会在相当长一段时间里，成为经济版图上的一个污点。"

（路透社、法新社）

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