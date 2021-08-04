中国7月出口仍然强劲 德尔塔病毒或成阻力

（德国之声中文网）周六（8月7日）出台的海关数据显示，中国7月份的出口尽管略显疲态，但是总体仍然强劲。分析人士注意到港口贸易活动有所反弹，但警告说最近德尔塔变异病毒的传播可能会成为增长的阻力。

今年以来，受医疗设备和居家工作所需电子产品等需求的推动，中国作为世界第二大经济体的出境货运一直保持着良好势头。全球其他地区的疫情反复也加强了市场对中国产品的依赖性。

伴随着严格的封锁限制和大规模核酸检测，中国的商业活动已基本恢复正常。不过，目前德尔塔变异病毒已在中国十多个省份局部爆发，当局正在采取措施加以遏制。

中国海关总署表示，7月份的贸易仍然强劲。出口增长略低于预期，比去年同期增长19.3%。6月份的出口同比令人惊讶地增长了32.2%。此前，彭博社对分析人士的调查预估7月出口同比增长为19.9%，

与此同时，官方数据显示，中国进口比去年同期增长28.1%。

根据最新数据，中国7月份的整体贸易顺差为566亿美元，高于6月份的515亿美元。

进口行情得到提振

官方数据显示，今年前七个月，口罩出口的需求比去年有所缓解，但电子产品继续推动出口增长。

澳新银行亚洲研究部高级策略师Irene Cheung本周指出，经历了之前的纷扰之后，港口贸易出现了反弹。

她说，"另一方面，进口行情可能因商品价格上涨得到提振。"

中国一直在努力控制大宗商品的成本上升，因为这给小型企业造成了压力。

荷兰国际集团（ING）的经济学家们在一份说明中指出，随着中国最近几周疫情反弹，更严格的限制措施可能会造成一些损害，尽管电子零部件和电子产品的强劲出口可望有所抵消。

野村证券的经济学家本周指出，"除了德尔塔变异病毒之外，中国也在应对其增长带来的其他负面影响。"

除了河南省的暴雨和洪水等自然灾害影响经济活动之外，北京还针对房地产行业和高污染行业出台了紧缩措施。

（法新社）

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