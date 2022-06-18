 中国6月制造业采购经理指数重回临界点以上 | 经济纵横 | DW | 30.06.2022

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经济纵横

中国6月制造业采购经理指数重回临界点以上

中国国家统计局和物流与采购联合会周四联合发布的数据显示，中国6月份制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.6个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。

China Wirtschaftswachstum

（德国之声中文网）这是中国制造业采购经理人指数(PMI)连续三个月收缩后重返扩张区间。上个月的指数为49.6，虽然在连降两月后有所回升，但仍低于临界点。今年4月份PMI降至47.4，创2020年2月以来最低。3月份为49.5，同样在临界点以下。

PMI指数高于50表明制造业活动扩张，低于50则显示萎缩。

不过路透社指出，分析人士原本对6月中国制造业采购经理指数有更高的期待。但是股市则做出积极回应。

另外，6月，中国非制造业商务活动指数为54.7%，比上月上升6.9个百分点，重返扩张区间，非制造业景气水平连续两个月明显回升。

6月份综合PMI产出指数为54.1，高于上月5.7个百分点。

日本工矿业生产继续环比下降

据共同社报道，日本经济产业省30日公布的5月工矿业生产指数初值（2015年为100，季节调整值）为88.3，较上月下滑7.2%。连续2个月环比走低。基本形势评估从“停滞”下调为“弱势”。

德新社认为日本工矿业生产继续环比下降的原因是中国很多地区因为疫情采取了严格的封城措施所导致。

（路透社、德新社、共同社）

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PMI指數暴跌 疫情下中國經濟面臨衰退

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疫情、战争冲击中国经济 制造业PMI跌破荣枯线

3月份的企业指数显示，中国各地疫情防控措施收紧以及俄乌战争对全球供应链的影响，对中国制造业生产经营造成明显冲击。在华美国企业也对形势不乐观。  

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