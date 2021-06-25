 中国6月份进出口强劲　下半年贸易可能放缓 | 经济纵横 | DW | 13.07.2021

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经济纵横

中国6月份进出口强劲　下半年贸易可能放缓

虽然中国6月份进出口贸易还是比同期连年增长，但中国海关总署预告，下半年的经济数字还是会受到世界疫情等不稳定因素影响。

China Wirtschaftswachstum

这张照片拍摄于2021年4月15日。照片显示中国员工在湖北武汉东风本田的一家汽车厂装配线上工作。中国最新公布数据显示，由于去年同比的基数受到疫情影响，今年进出口数字大增。

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中国机械制造业超越德国成为出口冠军依然是德媒关注的焦点话题。中国机械制造业如何赶超了德国？德国还有没有机会重新将第一的头衔抢回来？《经济周刊》对此进行了分析。《图片报》发出警告，德国需改变对华政策，保护本土核心部门，不要让关键领域受到中国和俄罗斯的影响。

周三中国官方公布了6月份的制造业采购经理人指数。尽管该指数略降，但分析认为中国制造业仍有望继续扩张。

根据世界银行的一份预测报告，今年中国经济强劲复苏势头可能超过预期，增长幅度或达到8,5%。

(德国之声中文网) 综合中国媒体引用中国海关总署数据报道，中国6月出口同比增长32.2%，高于5月的27.9%的增长；进口同比增长36.7%，低于前一个月的51.1%的增长。

中国海关总署周二公布的数据显示，中国６月份的出口比去年同期增长了32.2%，达到2814.2亿美元。根据《南华早报》，这是连续第12个时期的出口增长，尽管去年6月的出口仅增长了0.5%，但也意味着最新的数据也是从一个低基数开始的。

6月份进口同比增长36.7%，达到2298.9亿美元。这是连续第9年进口增长，但同样，由新冠病毒影响，去年6月的进口仅增长了2.7%，这也是影响今年增长幅度的一个因素。此外，中国6月份的贸易顺差总额为515.3亿美元，而5月份为455.3亿美元。

香港电台报道，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文指，内地上半年进出口总值达18.07万亿元人民币，按年增长27.1%，创下历史同期最好水平，主要由于去年基数较低，以及价格因素等拉动增长。

但据海关总署称，尽管6月份进口和出口强劲，均超过预期，但中国的贸易在下半年可能会放缓，而全年的贸易仍有望保持快速增长。

China I Peking I Beziehung zu USA

中美贸易战以来，中国对美贸易顺差仍在不断增加，北京承诺华盛顿的贸易购买量也迟迟未达标。专家观察，这些都是可能让双方重回谈判桌的发展。

对美贸易数值与半年数据

《南华早报》报道，中国6月份对美国的贸易顺差从5月份的317.8亿美元上升到325.8亿美元，从美国的进口增长了37.55%，达到143.3亿美元，而出口增长了17.78%，达到469.1亿美元。

截至6月底，中国对美国贸易协议承诺看起来比原半年的目标仍然少30%以上。北京也表示这个目标受到疫情的的影响。

于此同时，中国的贸易顺差在今年上半年为2515.2亿美元，出口同比增长38.6%，达到1.52万亿美元，而同期的进口增长36.0%，达到1.27万亿美元。

中国上半年玉米进口量飙升318.5%，达到1530.2万吨，而小麦的进口量猛增60.1%，达到536.8万吨。大豆的进口量也增加了8.7%，达到4895.5万吨。

(综合报道)

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