中国6月份进出口强劲　下半年贸易可能放缓

(德国之声中文网) 综合中国媒体引用中国海关总署数据报道，中国6月出口同比增长32.2%，高于5月的27.9%的增长；进口同比增长36.7%，低于前一个月的51.1%的增长。

中国海关总署周二公布的数据显示，中国６月份的出口比去年同期增长了32.2%，达到2814.2亿美元。根据《南华早报》，这是连续第12个时期的出口增长，尽管去年6月的出口仅增长了0.5%，但也意味着最新的数据也是从一个低基数开始的。

6月份进口同比增长36.7%，达到2298.9亿美元。这是连续第9年进口增长，但同样，由新冠病毒影响，去年6月的进口仅增长了2.7%，这也是影响今年增长幅度的一个因素。此外，中国6月份的贸易顺差总额为515.3亿美元，而5月份为455.3亿美元。

香港电台报道，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文指，内地上半年进出口总值达18.07万亿元人民币，按年增长27.1%，创下历史同期最好水平，主要由于去年基数较低，以及价格因素等拉动增长。

但据海关总署称，尽管6月份进口和出口强劲，均超过预期，但中国的贸易在下半年可能会放缓，而全年的贸易仍有望保持快速增长。

对美贸易数值与半年数据

《南华早报》报道，中国6月份对美国的贸易顺差从5月份的317.8亿美元上升到325.8亿美元，从美国的进口增长了37.55%，达到143.3亿美元，而出口增长了17.78%，达到469.1亿美元。

截至6月底，中国对美国贸易协议承诺看起来比原半年的目标仍然少30%以上。北京也表示这个目标受到疫情的的影响。

于此同时，中国的贸易顺差在今年上半年为2515.2亿美元，出口同比增长38.6%，达到1.52万亿美元，而同期的进口增长36.0%，达到1.27万亿美元。

中国上半年玉米进口量飙升318.5%，达到1530.2万吨，而小麦的进口量猛增60.1%，达到536.8万吨。大豆的进口量也增加了8.7%，达到4895.5万吨。

(综合报道)

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