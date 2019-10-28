中国5G正式投入商用 美国忧心忡忡

（德国之声中文网）北京、上海等中国大城市将在今年年底前实现5G网络全覆盖。相比4G网络，5G的数据传输速度快上一百倍，甚至比现有的家用有线宽带的速度快得多。预计到2020年底前，全球5G市场的利润总额高达6720亿美元。国际GSM协会预计，到2025年，全球5G终端的总数将达到12亿，其中1/3在中国。

今年10月初，已经有1000万中国人在线申请了5G服务。而仅仅在四个月前，中国政府刚刚向本国的服务商发放了5G运营牌照。中国联通董事长王晓初今年8月披露，5G流量包的定价为每月190元人民币(约合28美元)。而中国电信则提供每月199元以及599元的两种产品。三大服务商计划，今年内为5G网络建设投入3020亿元人民币，其中包括新建13万座5G基站。

不过，截至到今年8月，中国市场上仅售出了21.9万兼容5G网络的移动设备。业界专家认为，高昂的价格、尚未全面覆盖的网络让消费者在面对5G手机时持观望态度。目前，华为最便宜的5G兼容手机Mate30，其定价也高达5000元人民币。

中国设备将成5G行业标准

随着中国5G网络的迅速铺开，北京也有望成为全球5G标准的主要制订者，并且在通讯设备制造等专业领域取得领先地位。电信产业咨询公司的移动通信分析师斯库勒(Daryl Schoolar)在接受德国之声采访时指出，中国正在贯彻其产业升级战略，力图实现从制造大国向研发强国的转型，"在5G领域中国干得很不错，因此在6G时代到来时，中国的地位还将进一步提高。"

Zao换脸软件

尽管面临美国的全面阻击，来自中国的电信装备巨头华为依然涨势迅猛。华为已经与全球超过50家电信服务商签署了升级5G网络的商业合同，将诺基亚、爱立信等主要竞争对手甩在身后。华为还持有众多5G技术的专利，在与爱立信、高通、英特尔、三星、诺基亚的较量中不败下风。在手机市场上，该公司也已经跃居为全球第二大厂商，超越了苹果。

不少业内人士担心，美中两国之间冲突的一大核心议题就是争夺科技主导权，而伴随着华为等中国企业的强势崛起，5G技术为代表的科技界将会在这场"科技冷战"中一分为二。曾任谷歌中国掌门人的李开复就认为，届时，全球各国都不得不在中国与西方阵营之间选边站，"正因此，5G网络的标准制订、频谱分配十分关键。"一旦某个公司的产品成为了业界标准，该公司就能在之后的几十年"躺着收钱"。而中国现在已经积极介入行业标准的制订进程。

美国的领先地位受到了挑战

除了中国，美国、英国、澳大利亚、韩国等国的电信服务商也在今年开始运营5G网络。对于美国而言，5G俨然成为了与中国竞争的舞台。特朗普总统今年4月就表示，美国决不允许任何其他国家"在这个攸关未来的重要产业胜过美国"，"5G就是一场美国必须赢得的竞赛"。

不久前，高通总裁莫伦科夫(Steve Mollenkopf)在接受美国CNBC采访时，认同了特朗普的上述观点。莫伦科夫指出，这次的特殊之处在于，中国部署5G网络的速度非常之快，取得领先的很有可能是美国之外的其他国家。

曾在中央情报局等美国情报机关任职的中国问题专家艾弗蒂米亚德斯(Nicholas Eftimiades)则在接受德国之声采访时指出，一旦中国获得主导权，就会构成巨大的威胁。"中国富有攻击性的经济间谍行为、静悄悄的拓张影响力行动、掠夺性的贸易策略、威权主义的数字化政策，正在让许多国家重新考量自己的长期安全利益。"

长年研究中国事务的英国政治学者雅克(Martin Jacques)也在接受德国之声采访时表示，美中之间的争斗超越了科技范畴。他指出，企业也好、国家也好，互相之间的偷窃行为一直都存在，"美国现在做出这样的反应，是因为美国人感受到了威胁，他们的科技领先地位第一次受到了挑战。"雅克认为，华盛顿最终将不得不拥抱中国的科技发展进程，摒弃对抗的姿态。

但是不论是拥抱还是对抗，美国都必须在通信领域加快步伐。5G时代的巨头华为，已经披露正在研发6G技术。