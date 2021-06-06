中国5月进口激增 出口低于预期

（德国之声中文网）中国海关总署周一(6月7日)公布的数据显示，中国5月份出口同比增长27.9%，增速有所放缓；进口同比激增51.1%，是十多年来最快的年度增速。今年前5个月的出口总额比去年同期攀升了40%，比2019年同期增长了29%。

在从新冠疫情重创中复苏方面，中国走在前列。疫情仍然在全球许多地方肆虐，但是广泛使用疫苗的地方已经减退。

在其他国家对抗疫情的过程中，中国制造商受益于对防疫装备和其他产品的强劲需求，从竞争对手那里夺走了市场份额。

不过，去年经济下滑带来的低基数提振正在改变。5月份中国出口额为2639亿美元，与上个月基本持平；进口额为2184亿美元，比上月低1.2%。

政治上敏感的中国对美国贸易顺差增长了14%，达到318亿美元，而对欧盟的顺差则下降了43%，为127亿美元。

中国5月份的贸易顺差总额为455.3亿美元，同比下降26.5%。

武汉东风汽车组装车间

多个不稳定因素

虽然5月份的中国出口增长强劲，但仍然低于一些经济学家的预期。分析人士说，一个原因可能是，由于中国南方一些城市新冠感染病例增长而加强了防疫限制，从而导致南方主要航运中心的港口出现延误。

困扰许多行业的半导体短缺问题，同样也打击了中国电子产品的出口。英国经济研究机构凯投宏观(Capital Economics)的分析师研埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）在一篇报告中说，另外一个原因是，被疫情困在家里的人们对玩具等电子产品的需求量的激增趋势已经放缓。

半导体短缺问题困扰许多行业

埃文斯-普里查德认为，中国上个月的贸易总额增长仍然很高，但贸易量增长水平有所回落。虽然部分原因在于供应短缺，但是有迹象表明需求量也可能达到峰值。

上个月进口快速增长的一个关键因素是石油和其他工业原材料价格上涨。但这也反映了中国出口旺盛带来的投入增长。

中国经济复苏带来的市场需求增长让亚洲邻国受益，这些国家为它提供电子元件等产品。 来自东盟10个成员国的进口额同比增长了近54%，达到331亿美元；对这些国家的出口增长了40%，达到392亿美元，尽管其中有些国家正在跟新冠疫情进行殊死斗争。

（美联社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。