 中国5月外贸复苏快于预期 | 经济纵横 | DW | 09.06.2022

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经济纵横

中国5月外贸复苏快于预期

中国最近“封城”地区减少，经济活动回升。不过，外企仍忧虑未来重大不稳定性。

China Shanghai Container-Hafen

在4月“封城”期间的上海洋山集装箱码头

DW.COM

上海市政府计划6月召开20场政企沟通圆桌会议，恢复外企投资信心。中国欧盟商会主席伍德克说，清零政策不仅削弱了上海的吸引力，而且削弱了整个中国的吸引力，“世界不会等着中国收拾完这个烂摊子”。

上海等大中城市实施的封控措施，给中国经济带来了沉重的负担。不过令人惊讶的是，同上个月相比，经济领域的总体氛围已经出现好转趋势。

（德国之声中文网）在新冠病毒大流行瘟疫局面回稳背景下，今年5月份，中国外贸回升，其增速超过预期。据中国海关总署周四（6月9日）的一项公布，上月，这个全球第二大经济体出口额同比增16.9%，为3083亿美元（2872亿欧元），进口增4.1%，为2295亿美元，增速均快于市场分析师预期。 

因实施严格抗疫措施，上半年中国经济受到重压。新近以来，随着新增染疫数字下降，某些限制放宽。上周，该国最大商业中心上海结束了为期两个月的封锁，从而有可能推动下半年贸易。

尽管情况有所缓解，在华外企代表仍忧虑会继续面对较强的不确定性，例如，难以预测中国国内何时何地会又来一次封锁，从而对商业和供应链再度带来负面影响。 

  • 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    不准出入

    上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

  • BDTD l China Coronavirus l Lockdown in Shanghai

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    居家禁足

    根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

  • 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    筋疲力竭

    衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

  • 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，時常傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    擁擠不堪

    上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

  • 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    牽連全球

    上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

  • 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    北京搶購

    上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

  • 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    首都封城?

    由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。


在德国外贸协会5月中旬公布的一项在华德企调查中，73%的参与者称，仍在部分或完全封锁的城市或地区经营，只有约五分之一的德企司获特别许可，可在实施封锁的情况下继续生产。根据该调查结果，中国的相关规定也使德企越来越难以留住在华雇员。

中国商务部副部长王受文昨天对存在进一步不确定性发出警告。他称，"潜在的威胁 "来自脆弱的全球经济格局、国际性通货膨胀以及中国国内的物流瓶颈。 

同一天，中国政府总理李克强呼吁加强对外贸易，敦促提高港口和清关效率，确保供应链的稳定。

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“清零”政策对于中国经济意味着什么？

（德新社）

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