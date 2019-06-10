中国5月出口回升 贸易顺差大幅扩大

(德国之声中文网) 美国提高关税后，中国5月出口意外恢复增长。但进口数据下降显示中国国内需求疲软。

中国海关数据显示，中国5月份出口较去年同期增长1.1％，超出了分析师的预期。进口疲软让中国5月进口量下降8.5％。本月贸易顺差为416.5亿美元，上个月约为138亿美元，比许多分析师的预测高出许多。

虽然中国不像过去那样依赖出口，但出口仍占其国内生产总值的近五分之一。针对出口增长，部份分析师怀疑，中国出口商可能是要赶着出口货物至美国，以避免美国继续对3000亿美元中国商品征收新关税。

虽然出口数据比预期好，但这不太可能缓解全球对更长期和更大规模的美中贸易战的忧虑，担心全球经济走向衰退。

数据也显示，中国5月份对美国的贸易顺差从4月份的210.1亿美元增至268.9亿美元。 1月至5月，中国对美贸易顺差累积为1105.5亿美元。中国对美贸易总值、进出口则持续下跌。

特朗普表示，他预计将在本月底举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行会谈。但分析师认为，由于双方互不相让，要达成贸易协议的可能性很低。甚至有经济学家表示2019年将成为10年前金融危机以来最糟糕的贸易年，仅会增长0.2％。

在特朗普政府指责中国违背承诺，没有决心对其经济进行结构性改变后，上个月华盛顿与北京之间的贸易紧张局势急剧升级。特朗普在5月10日对2000亿美元的中国商品征收高达25％的关税，然后采取准备对剩余的3000亿美元中国商品征收关税。

夏立民/罗法 (路透社、德新社、法新社)