 中国5月出口回升 贸易顺差大幅扩大 | 经济纵横 | DW | 10.06.2019

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经济纵横

中国5月出口回升 贸易顺差大幅扩大

路透社调查分析师此前预计，中国在4月份收缩2.7％后，这个全球最大出口国的5月出货量可能较去年同期下降3.8％。然而结果却跌破专家眼镜。

Flaggen USA China (Getty Images/AFP/G. Baker )

中国进口数据下降可能促使北京加强刺激措施。

(德国之声中文网) 美国提高关税后，中国5月出口意外恢复增长。但进口数据下降显示中国国内需求疲软。

中国海关数据显示，中国5月份出口较去年同期增长1.1％，超出了分析师的预期。进口疲软让中国5月进口量下降8.5％。本月贸易顺差为416.5亿美元，上个月约为138亿美元，比许多分析师的预测高出许多。

虽然中国不像过去那样依赖出口，但出口仍占其国内生产总值的近五分之一。针对出口增长，部份分析师怀疑，中国出口商可能是要赶着出口货物至美国，以避免美国继续对3000亿美元中国商品征收新关税。

虽然出口数据比预期好，但这不太可能缓解全球对更长期和更大规模的美中贸易战的忧虑，担心全球经济走向衰退。

数据也显示，中国5月份对美国的贸易顺差从4月份的210.1亿美元增至268.9亿美元。 1月至5月，中国对美贸易顺差累积为1105.5亿美元。中国对美贸易总值、进出口则持续下跌。

Donald Trump und Xi Jinping (picture-alliance/AP/Y. Shimbun)

美国财长表示，若月底中美领导人谈不拢，特朗普会用新关税重击中国。

DW.COM

据媒体援引姆努钦称，中国允许货币贬值以抵消美国关税对其商品成本的影响。这位美国财长还表示，中国目前没有将关税增加的影响转嫁给美国消费者。北京则表示，如果贸易战恶化，中国在货币政策上“有很大空间”。 (09.06.2019)

正在日本福冈出席G20财长会议的姆努钦周六表示，华盛顿对谈判持开放态度，两国能否达成任何贸易协议，须等特朗普和习近平会晤之后才能决定。他计划周日与中国央行行长易纲举行会晤，但那“不是谈判”。 (08.06.2019)

特朗普表示，他预计将在本月底举行的G20峰会上与中国国家主席习近平举行会谈。但分析师认为，由于双方互不相让，要达成贸易协议的可能性很低。甚至有经济学家表示2019年将成为10年前金融危机以来最糟糕的贸易年，仅会增长0.2％。

在特朗普政府指责中国违背承诺，没有决心对其经济进行结构性改变后，上个月华盛顿与北京之间的贸易紧张局势急剧升级。特朗普在5月10日对2000亿美元的中国商品征收高达25％的关税，然后采取准备对剩余的3000亿美元中国商品征收关税。

夏立民/罗法 (路透社、德新社、法新社)

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