中国5月份出口创下一年多来最快增速

（德国之声中文网）周五（6月7日）公布的海关数据显示，尽管贸易关系紧张，中国5月份出口仍创下一年多来的最快增速，尽管进口低于分析师预期。

5月份出口同比增长7.6%，达到3023.5亿美元，创下自2023年4月以来的最快增速。进口增长1.8%，达到2197.3亿美元，低于增长4%左右的预期。

出口回升的部分原因还在于去年同期基数较低，当时的出口下降了7.5%。

相比之下，4月份出口同比增长1.5%，而4月份进口同比增长8.4%。

强劲的出口使中国的贸易顺差从4月份的723.5亿美元扩大到826.2亿美元。

在出口增长的同时，中国面临着与美国和欧洲贸易紧张局势的升级。美国正在加紧对中国制造的电动汽车征收关税，而欧洲也在考虑征收类似的关税。

凯投宏观（Capital Economics）中国经济学家黄子春（Zichun Huang）在一份报告中说：“外国关税不太可能立即威胁出口； 如果说有什么不同的话，那就是随着企业抢在关税之前加快发货，可能会小幅提振出口。”

黄子春还表示，出口将受到实际有效汇率走弱的支撑。

她表示：“上个月进口量变化不大，但随着政府支出增加对进口密集型建筑行业的支持，进口量可能很快就会上升。”

中国出口产品最大目的地

东南亚国家联盟10国仍然是中国产品的最大目的地，1-5月对东盟出口同比增长9.7%，达到508.3亿美元。

1月至5月，中国对美国的出口与去年同期相比仅增长0.2%，而对欧盟的出口则有所下降，同比下滑3.9%。

钢铁、汽车、家电和船舶是中国出口增长最快的产品类别。其中汽车增长最快，今年前五个月中国出口汽车56.9万辆，同比增长26.8%。

中国正面临美国和欧盟的指责，称其生产过剩，致使廉价电动汽车充斥海外市场。两国都致力于对此类汽车征收关税。中国担心，在国内需求疲软的情况下，对电动汽车征收关税会减少其出口。

荷兰国际集团（ING Economics）经济分析师宋林恩（Lynn Song，音译）表示，如果对中国战略出口商品和汽车加征过高关税，“有可能遭到报复并导致贸易摩擦升级”。

宋林恩在一份报告中说：”我们对下半年的贸易前景保持谨慎，预计贸易对经济增长的贡献将下降。”

上周公布的一项官方调查显示，5月份中国生产活动的放缓程度超出预期。

中国物流与采购联合会与国家统计局服务业调查中心发布的2024年5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点。

新冠疫情后，中国经济一直难以反弹，因为在美联储和其他央行提高利率以应对通胀后，中国出口面临全球需求疲软。中国房地产业的低迷也对经济增长构成压力。

中国已将今年的经济增长目标设定为5%左右。经济学家们表示，这一雄心勃勃的计划需要更多的政策支持。

（美联社）

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