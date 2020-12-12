 中国5家央企同日宣布将从美股退市 | 经济纵横 | DW | 12.08.2022

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经济纵横

中国5家央企同日宣布将从美股退市

本周五（8月12日）包括中石油、中石化、中国人寿在内的数家公司宣布将从美国纽约证交所退市。美联社指出，这显示出中美两国围绕上市公司审计争端而起的金融脱钩日益明显。

从今年3月开始，中概股开始陆续被美国证监会列入“预摘牌名单”。据统计，截至7月底，已有159家中概股被列入“预摘牌名单”中。

从今年3月开始，中概股开始陆续被美国证监会列入“预摘牌名单”。据统计，截至7月底，已有159家中概股被列入“预摘牌名单”中。

（德国之声中文网）据美联社报道，本周五（8月12日）中石油、中国人寿和中石化三家企业在30分钟之内先后发布措辞相似的退市公告。公告中都提到他们的股票在纽交所的交易量较小，退市后股票仍将在香港交易。三家企业在公告中都没有提及中美就在美上市中资企业涉及的审计争端，也没有提及两国在其它方面的摩擦与矛盾。

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本周二（7月26日）阿里巴巴集团发布公告，董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。这意味着阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。

《金融时报》引述匿名消息人士报道称，中国计划根据数据的敏感程度对在美上市的中国企业进行分类，以避免中国企业因无法向美方提供详细的审计资料而退市。

本周末，美国证券交易委员会（SEC）公布了一份名单，上面有5家在美上市的中资企业因被视为不遵守审计要求，面临退市风险。

美国证券交易委员会（SEC）将88家中概股列入可能被摘牌的实体名单，其中包括中国的京东、拼多多、哔哩哔哩和网易。其背景是美中之间由来已久的审计监管领域的摩擦。

纽约证券交易所除夕宣布，因应特朗普政府的一道行政令，将对在该所上市的三家中国电信运营商启动退市程序。中国证监会表示此举出于「政治目的」。

中石油在退市公告中陈述理由表示：“考虑到包括但不限于以下因素：目前存托股占公司H股及总股数比重很小，交易量与公司H股全球交易量相比较低，同时由于不同上市地监管规则差异，导致继续维持存托股在纽交所上市的披露义务需要公司付出较大的行政负担，以及公司从未使用纽交所二次融资功能且联交所和上交所具有较强可替代性，可满足公司正常经营的筹融资需求，为更好维护投资者利益，经综合评估，公司董事会批准存托股从纽交所退市，并根据后续实际情况，在公司满足证券交易法相关规定的前提下申请注销该等存托股和对应H股在美国证券交易委员会的注册。”

中国铝业、上海石油化工股份公司也在同一天陆续发布公告称拟将美国存托股份从纽约证券交易所退市。

中国证监会对这些企业发布退市公告做出回应表示：“我们注意到了有关情况。上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。”

美国国会在2020年通过了一项专门针对中国公司的法律，根据这项法律，美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）必须能够检查在美国市场上市的外国公司的审计情况。包括亲自前往公司所在地检查所有工作底稿，并对相关公司的会计师进行监管。如果中国企业连续三年无法提供审计记录给美方检查，这些中资企业将被赶出美国证券交易所。

由于其中涉及美国监管方跨境执法，并直入中资企业了解商业核心秘密等问题，中国方面一直对美国的此项法规持抵触态度。

“所有中概股都将在这个名单里”

从今年3月开始，中概股开始陆续被美国证监会列入“预摘牌名单”。据统计，截至7月底，已有159家中概股被列入“预摘牌名单”中。

搜狐创始人张朝阳在他的朋友圈中发文表示：“所有中概股都将在这个名单里。”

根据美中经济和安全审议委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)的数据，截至今年3月，有261家中国公司在美国上市，总市值约为1.3万亿美元。

今年7月下旬，《金融时报》曾引述匿名消息人士报道称，中国计划根据数据的敏感程度对在美上市的中国企业进行分类，以避免中国企业因无法向美方提供详细的审计资料而退市。

据悉，在美上市的中国企业将被分为掌握非敏感数据、敏感数据和保密数据三种类型。属于掌握保密数据的企业将不得不在美退市。

不过此后有报道称，中国证监会表示“没有研究过”这个三级分类安排。

元达律师事务所熟悉美国资本市场的资深顾问詹凯在接受路透社采访时说：“（5大企业同一天宣布从美股退市的消息）传递出的讯号是，中国在审计争端谈判中的耐心越来越少了。”

上个月，阿里巴巴集团发布公告称，董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请，拟将香港新增为主要上市地。这意味着阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。

业内人士分析认为，实行双重主要上市之后，预计国际投资者将更多配置阿里港股，可能给港股市场注入新的流动性。同时，阿里巴巴港股预计也将符合港股通资质，从而或为内地投资者直接投资阿里创造更多便利。

分析普遍认为，阿里巴巴双重主要上市是顺应当前格局和市场预期、确保投资者利益的最优商业选择。

（美联社、路透社）

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