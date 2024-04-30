中国4月制造业成长走缓 十年目标将见真章?

官方最新数据显示，中国4月制造业PMI对比3月有所下滑，显示第二季一开始的经济动力走缓，但仍优于市场预期。与此同时，中国近10年前提出的“中国制造2025”时程将届，在美国强力围堵之下，能否顺利达标？

（德国之声中文网）中国国家统计局週二（4月30日）发布4月采购经理指数（PMI），显示中国制造业PMI为50.4%，盡管比上个月下滑0.4个百分点，但些微超出了彭博分析师预测的50.3％。

非制造业商务活动指数及综合PMI产出指数分别为51.2％及51.7％ ，较上月下降1.8及1.0个百分比，都低于市场预期。

PMI指数高于50％表明制造业活动扩张，低于50％则代表萎缩。中国国家统计局称：“三大指数持续维持在扩张区间，我国经济景气水准整体延续扩张。”

银保（Pinpoint）资产管理公司首席经济学家张智威（Zhiwei Zhang）向法新社表示，中国4月的PMI数据显示，“与上个月相比，生产有所改善，但新订单有所减弱”，反映出国内需求依旧处于疲软状态。他认为，带动中国第一季经济反弹的主要是强劲的出口表现，但房地产行业尚未稳定。

国家统计局报告中也显示，新订单指数为51.1％，对比3月下降1.9个百分点；出口订单指数亦有所下滑；服务业商务活动指数则较上月下降2.1％至50.3％ ，资本市场服务、房地产等行业的景气水准偏弱。

盡管中国今年第一季的GDP数据表现稳健，降低北京强化刺激措施的急迫性，但3月大幅成长后出现的降温也突显出中国需求成长的不稳定，以及官方在制定相关因应措施所面臨的挑战。

有鉴于包含美国在内的已开发经济体当前不急于降息，中国接下来可能将面臨长时间外需不温不火的状态。另外，美国多次批评中国“产能过剩”并实施贸易调查，也加剧中方经济挑战。

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中国制造2025

虽然中国本月制造业活动扩张步调趋缓，但有分析认为，中国过去约10年来推动的“中国制造2025”计划，有超过86％的目标都已经实现。

根据《南华早报》报道，盡管北京似乎不再提及与“中国制造2025”有关的具体内容，但其分析显示，该计划内涉及电动车与再生能源生产的部分，远超当时计划目标，其他目标则有可能会在今年或是明年达标。

纪录显示，该政策著重于新一代资讯技术、太航空装备、海洋工程装备和高科技船舶、节能与新能源汽车及电力设备等十大重点产业。

报道称，“中国制造2025”最初制定时，中国大多数的汽车都来自西方制造商，航空领域也完全由美国波音及欧洲的空客制霸。许多中国工厂的设备、电子产品中的芯片、操作系统或软件均需仰赖西方进口。

内文称，如今中国消费者购买电动车的数量已超过燃油汽车，中国本土汽车品牌大受欢迎；由中国商飞打造的C919客机也已投入使用。此外，5G技术广泛应用，本土通讯巨头华为从美国重重防堵中突围，推出配载国产高阶芯片及操作系统的高阶手机；造船厂产能则超越美国200倍。

中国工程院中国制造业策略学者臧冀原认为：“中国已经基本实现了10年前设定的愿景......西方的围堵加速了中国实现技术自力更生的步伐。”不过，他也表示美国仍是“无可争议的世界制造业领导者”，尤其是在军事技术和航空等产业。

“中国制造2025”是2015年由时任国务院总理李克强推出，曾是中国对外宣传的重点政策。但是自从2018年美中贸易战以来，与该计划有关的内容逐渐消失在官方宣传中。中国国家主席习近平近年提出的“新质生产力”概念，被外界视为是接续“中国制造2025”方针。

2018年3月，特朗普政府依照1974年的美国《贸易法》对中国展开所谓的“301调查”，其中一项结论是，包括“中国制造2025”在内的一系列中国贸易政策行为“不合理且具歧视性”，随后美方以调查结果作为对中国发起贸易战的理由之一。拜登政府上任后，基本上延续特朗普时期对中国采取的贸易限制。

（综合报道）

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