中国2030年或成最受欢迎旅游目的地

(德国之声中文网) 知名市場调查公司欧睿国际 (Euromonitor) 週二 (11月6日) 在伦敦發表了一份报告，预测到了2030年，全球的年度国际旅游营收将到达2.6兆美元，预期中国将超越法国成为全球最多人去的旅游目的地。

欧睿的资深分析师吉尔斯 (Wouter Geerts) 表示﹕「旅游业是中国经济非常重要的一环。除了许多对旅游业发展有益的法令与新措施之外，近期很多投资也都专注在提升基础设施。」

报告指出，由于经济快速成长以及愿意花钱旅游的中产阶级人口持续增加，大部分旅游增长集中在亚洲。吉尔斯透露，因为签证标准不断鬆绑，促使亚洲的区域性旅游变得更方便。他预估，大约八成到亚洲的旅客都是来自亚洲各国。欧睿也分析，泰国、美国、香港与法国也将成为亚洲旅客的首选。此外，大型运动赛事，包括2020东京奥运与2022北京冬奥，都将替亚洲吸引更多旅客。

其他预期旅游会有成长的国家包括﹕埃及、突尼西亚及土耳其。埃及过去几年因为政治情势不稳及恐怖攻击的关係，旅游人次下降不少。但去年的总旅游人次成长了134%，政府预計有800万旅客到埃及旅游。然而，这个数字依然与2010年的1400万人相去甚远。

欧睿也指，虽然欧洲一些国家的经济与政治情势不稳，且过去几年发生数起恐怖攻击事件，但整体而言，欧洲的旅游业仍然会持续成长。然而英国脱欧有可能替欧洲旅游业带来不确定性，如果英国与欧盟在明年三月前没能达成协议，欧睿预估大约500万英国人会选择不出国旅游。这样的發展将对许多欧洲国家的旅游业带来冲击。

杨威廉/李芊 （综合报导）