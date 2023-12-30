 中国2024年起简化美国游客赴华签证申请 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2023

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中国2024年起简化美国游客赴华签证申请

中国官方周五表示，为便利人员往来，自2024年1月1日起将减免美国公民赴华旅游的签证申请材料。近几个月来，北京一直透过放松签证政策、恢复国际航线等措施重振旅游业。

外国人以往入境中国，需先备妥繁复材料事先申请签证

外国人以往入境中国，需先备妥繁复材料事先申请签证

（德国之声中文网）中国驻华盛顿大使馆周五（12月29日）在网站发布通知称，为进一步便利中美人员往来，自2024年1月1日起，将减免旅游签证申请材料， 「前往中国旅游的在美人员申请赴华签证，可免提供往返机票、酒店订单、行程单或邀请函等申请材料」。

自中国从近三年的严格新冠防疫政策开放以来，最近几个月北京一直在采取包括恢复国际航线、入境免签证等各种措施以重振旅游业。

放松签证政策

中国外交部此前已于上个月底宣布，从2023年12月1日起对短期赴华的德国、法国、意大利、荷兰、西班牙以及马来西亚公民试行为期一年的单方面免签政策

上述国家护照的持有者因商务、旅游、探亲访友或过境中国不超过15天，可免办签证入境。

北京故宫是外国游客经常拜访的景点之一

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商界认为有助恢复信任

中国德国商会执行董事晏思（Jens Hildebrandt）表示，中国放宽签证限制的措施是一个「积极信号」。 「这说明中国政府有意愿去采取一些非常规的举措，来吸引更多投资商进入中国。这一措施本身是否足以达到目标，还有待进一步观察。人们的信任感在过去三年里已经消耗殆尽，现在必须要采取更多的开放举措和具体措施来恢复这种信任。」

今年11月中，中国也将72/144小时过境免签政策扩大到54个国家。包含大多数欧盟国、美国、巴西、澳大利亚、俄罗斯、韩国、日本、新加坡、阿联酋等国的护照持有者，凭国际旅行证件和机票自中国过境前往第三国，可向口岸出入境边防检查机关提出过境免签申请。

国际航班数量未回到疫前水平

目前，中国国际航班数量仍然没有恢复到疫情前的水平。根据全球旅游数据提供商OAG提供的信息，今年11月，进出中国的国际航班人次为477万8271人，比2019年同期下降了43%。

OAG的数据还显示，从中国飞往韩国、日本、香港和台湾的航班，其恢复速度远远快于飞往法国、意大利和美国的航班，但所有航班目前的飞行量均远远低于疫情前的水平。

（综合报导）

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