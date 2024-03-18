中国2023年结婚人数回升 扭转近10年连续下跌趋势

（德国之声中文网）中国民政部公布的最新数据显示，2023年中国结婚登记数为768万对，同比增加约12.4%。结婚登记人数比2022年增加了84.5万对，但仍远低于2013年创下的1347万对的峰值。

2013年以后，中国每年的结婚登记人数连续9年下降，2019年跌破1000万对、2020年跌破900万对，2021年跌破800万对，2022年跌破700万对大关，为683.5万对。

中国面临低出生率和人口老龄化困境

由于结婚率与出生率紧密相关，结婚率上升可能提高新生儿数字并缓解2024年人口下滑趋势，这给政策制定者带来了一定的鼓舞。

2023年，中国人口连续第二年下降。创纪录的低出生率和新冠死亡数加速了经济下行。中国官员担忧这将对经济增长潜力造成深远的长期影响。另一方面，预计未来十年将有约三亿中国人进入退休年龄，这几乎相当于整个美国的人口。

随着出生率下降和社会迅速老龄化，中国政策制定者正努力扭转人口下降的趋势。中国总理李强今年3月份承诺，政府将致力于推动建设"生育友好型社会"，促进人口长期均衡发展，并降低降低生育、养育、教育成本。

人口红利应该怎样理解？

龙年将迎生育潮？

据《第一财经》2月报道，春节期间中国各地的新生儿数量增长明显，龙年出生人口或将迎来阶段性回升，因为中国人对生肖"龙"有特殊偏爱。

尽管如此，中国经济增长放缓导致就业前景不佳、青年失业率居历史高位以及消费者信心长期低迷，造成许多年轻人选择保持单身或推迟结婚。

（路透社）

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