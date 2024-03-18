 中国2023年结婚人数回升 扭转近10年连续下跌趋势 | 文化经纬 | DW | 18.03.2024

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文化

中国2023年结婚人数回升 扭转近10年连续下跌趋势

2023年中国新婚人数比前一年增加12.4%，扭转了持续近十年的下降趋势。原因是在新冠疫情期间，许多年轻人推迟了结婚时间。

结婚率上升可能提高新生儿数字

结婚率上升可能提高新生儿数字

（德国之声中文网）中国民政部公布的最新数据显示，2023年中国结婚登记数为768万对，同比增加约12.4%。结婚登记人数比2022年增加了84.5万对，但仍远低于2013年创下的1347万对的峰值。

2013年以后，中国每年的结婚登记人数连续9年下降，2019年跌破1000万对、2020年跌破900万对，2021年跌破800万对，2022年跌破700万对大关，为683.5万对

中国面临低出生率和人口老龄化困境

由于结婚率与出生率紧密相关，结婚率上升可能提高新生儿数字并缓解2024年人口下滑趋势，这给政策制定者带来了一定的鼓舞。

由于中国人对龙年有特殊偏爱，人们预计，2024年中国的出生人口或将迎来阶段性回升

由于中国人对龙年有特殊偏爱，人们预计，2024年中国的出生人口或将迎来阶段性回升

2023年，中国人口连续第二年下降创纪录的低出生率和新冠死亡数加速了经济下行。中国官员担忧这将对经济增长潜力造成深远的长期影响。另一方面，预计未来十年将有约三亿中国人进入退休年龄，这几乎相当于整个美国的人口。

随着出生率下降和社会迅速老龄化，中国政策制定者正努力扭转人口下降的趋势。中国总理李强今年3月份承诺，政府将致力于推动建设"生育友好型社会"，促进人口长期均衡发展，并降低降低生育、养育、教育成本。

人口红利应该怎样理解？

龙年将迎生育潮？

据《第一财经》2月报道，春节期间中国各地的新生儿数量增长明显，龙年出生人口或将迎来阶段性回升，因为中国人对生肖"龙"有特殊偏爱。

尽管如此，中国经济增长放缓导致就业前景不佳、青年失业率居历史高位以及消费者信心长期低迷，造成许多年轻人选择保持单身或推迟结婚。

（路透社）

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中日韩三国均备受生育率持续下降的困扰

韩国公布的2023年生育数据显示，去年韩国新生儿人数同比减少7.7%，总和生育率为0.72，双双创下历史最低纪录。韩国的邻国中国和日本也都饱受生育率持续下降的困扰。“养孩子和教育孩子太费钱”在这些国家是降低生育意愿的主要原因。

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