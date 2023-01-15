 中国2022年经济增速3% 未达目标 | 经济纵横 | DW | 17.01.2023

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经济纵横

中国2022年经济增速3% 未达目标

1月17日，中国国家统计局发布报告称，初步核算，2022年全年中国GDP比上一年增长3%。这个数字不到2021年（8.4%）的一半，远低于中国政府提出的5.5%的目标，是除2020年以外，中国经济几十年来最差的表现。

位于青岛的北汽生产厂

位于青岛的北汽生产厂

（德国之声中文网）本周二（1月17日），中国国家统计局发布题为"2022年国民经济顶住压力再上新台阶"的报告称，"初步核算，全年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。"报告还说，"分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。"

去年3月，中国总理李克强在全国人大会议上发布年度政府工作报告时表示，中国政府将提高财政政策的刺激力道，2022年发展主要预期目标是5.5%左右的中高速经济增长率(GDP)。然而，在之后的第二季度，包括上海封城在内的多地新冠封锁严重拖累了经济增长，中国二季度经济增长同比仅为0.4%。

中国国家主席习近平去年6月在视频出席金砖国家工商论坛开幕式时表示，中国将采取更加有效举措，努力实现全年经济社会发展目标。但是，中国长期实行的严苛的新冠封锁政策以及12月初陡然放开管控后海啸式的疫情暴发都导致世界银行、国际货币基金组织等机构纷纷调低了对中国经济增长的预期。去年12月，世界银行将对中国2022年经济增长预期从六月份的预期值4.3%下调至2.7%。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）今年1月1日表示，预计中国2022年的经济增长可能会持平或低于全球的经济增长

新冠疫情以来2020年和2021年，中国的GDP增速分别为2.2%和8.4%。

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第四季度增长超过专家预测

中国国家统计局1月17日发布的统计报告称，去年四季度中国经济增长2.9%。这一数字超过经济学家先前普遍预测的1.8%。财新网1月12日曾发布调查称，"防疫政策优化调整后，受短期内感染人数较多、海外需求进一步回落等因素影响，2022年12月经济下行压力明显加大，宏观数据继续回落。财新传媒近日对14家国内外机构的调查显示，经济学家均预计2022年四季度中国经济大幅放缓，对国民生产总值（GDP）同比增速的预测均值为1.8%。"

尽管2022年经济增速远低于中国政府制定的目标，但中国国家统计局仍称中国GDP3%的增速已快于多数经济体。据第一财经报道，在1月17日举行的国家统计局介绍2022年国民经济运行情况发布会上，国家统计局党组书记、局长康义表示，德国公布的该国全年经济增速预估数为1.9%；据IMF预测，美国、日本2022年GDP增长都不会超过2%，"在这么多超预期因素反复冲击下，我国GDP3%的增速是一个比较快的增长速度"。

与之相比较，国际货币基金组织2022年10月发布世界经济展望报告预测，2022年全球经济增长为3.2%；世界银行今年1月11日发布的最新一期《全球经济展望》报告预测，2022年全球经济增长为4.1%，发达经济体2022年的经济增长为2.5%，除中国以外的新兴市场和发展中经济体2022年增长3.8%。

世界银行最新的报告还预测，2023年中国经济将增长4.3%，全球经济和发达经济体的增幅将分别为1.7%和0.5%。

（综合报道）

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