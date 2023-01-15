中国2022年经济增速3% 未达目标

（德国之声中文网）本周二（1月17日），中国国家统计局发布题为"2022年国民经济顶住压力再上新台阶"的报告称，"初步核算，全年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。"报告还说，"分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。从环比看，四季度国内生产总值与三季度持平。"

去年3月，中国总理李克强在全国人大会议上发布年度政府工作报告时表示，中国政府将提高财政政策的刺激力道，2022年发展主要预期目标是5.5%左右的中高速经济增长率(GDP)。然而，在之后的第二季度，包括上海封城在内的多地新冠封锁严重拖累了经济增长，中国二季度经济增长同比仅为0.4%。

中国国家主席习近平去年6月在视频出席金砖国家工商论坛开幕式时表示，中国将采取更加有效举措，努力实现全年经济社会发展目标。但是，中国长期实行的严苛的新冠封锁政策以及12月初陡然放开管控后海啸式的疫情暴发都导致世界银行、国际货币基金组织等机构纷纷调低了对中国经济增长的预期。去年12月，世界银行将对中国2022年经济增长预期从六月份的预期值4.3%下调至2.7%。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）今年1月1日表示，预计中国2022年的经济增长可能会持平或低于全球的经济增长。

新冠疫情以来2020年和2021年，中国的GDP增速分别为2.2%和8.4%。

2022年经济回顾 新冠被抛之脑后？ 两年新冠大流行后，2022年初，西方经济界对未来有了更多憧憬，预测供应链将自我修复，居家工作的员工会继续保持生产力，更多人会出门购物、用餐和旅行。人们做好了将新冠抛之脑后开始新生活的准备。但现实却有很多意外。

2022年经济回顾 俄罗斯入侵乌克兰 二月下旬，俄罗斯大举入侵乌克兰。西方国家继而对俄罗斯采取大规模制裁，在俄西方企业不得不决定去留。包括麦当劳、各种奢侈品品牌在内的许多公司。甚至一些石油公司都离开了俄罗斯。但是，尽管受到制裁，俄罗斯仍继续通过石油和天然气出口获得了数十亿美元的收入。

2022年经济回顾 能源、能源、能源！ 随着俄罗斯减少对欧洲的天然气供应，能源价格陡升，北溪1号也停止了运行。在整整一代人的时间里，欧洲人第一次意识到缺少能源会意味着什么。政府要求公民和企业减少用电、用气或用热水。在严重依赖廉价俄罗斯天然气的德国，人们开始讨论去工业化问题。

2022年经济回顾 马斯克买下推特 4月，马斯克宣布成为推特最大的股东，几周后又称将完全收购这家社交媒体公司。之后，他曾试图放弃收购，因此卷入指控和诉讼案。最后，马斯克于10月底以440亿美元的交易额完成了对推特的收购，并在几天之内解雇了大约一半员工。许多高级雇员被辞退。这难道就是马斯克著名的“创造性的破坏”？

2022年经济回顾 通货膨胀加剧 随着能源价格不断上涨，美国、英国和欧洲的通货膨胀率达到了几十年来的最高点，食品等商品、运输及船运价格都急剧攀升。各中央银行提高了利率，但这并不足以抑制通货膨胀。股票表现不佳，储蓄贬值。商品越来越昂贵，餐馆也一再推出新的价目表。

2022年经济回顾 保时捷上市 大众汽车和保时捷决定分道扬镳。保时捷登陆德国法兰克福证券交易所，IPO带来了数十亿美元的收入。大众汽车和保时捷创始人家族仍是保时捷最大的股东。两家公司都表示，他们需要自主权和资金来大力投资电动车技术、自动驾驶、软件和电池开发，以保持竞争力。

2022年经济回顾 中国面临多重压力 中国的新冠政策导致长时间不断封城，对制造业产生了很大影响。该国的房地产市场受到更多的监管，新房销售下降，许多地方的开发商停工。12月初突然放开后，市场虽然表现出期待，但因为感染者众多给经济带来新的压力。这些会不会引爆下一个大的经济危机？

2022年经济回顾 加密货币危机 对于加密货币来说，这并不是一个好年份。比特币的价格下降了65%以上，在萨尔瓦多，有人呼吁取消将比特币作为官方货币。更具戏剧性的是，稳定币Terra5月崩溃解体。11月，主要的加密货币交易所FTX申请破产，波及大约一百万名债权人。许多人担心投资者可能会被吓跑，从而毁掉整个加密货币行业。

2022年经济回顾 美国高科技企业裁员潮 在推特宣布大规模裁员后，脸书和WhatsApp的所有者Meta宣布解雇1.1万人，约占其团队的13%。早些时候，该公司就取消了员工的免费晚餐和干洗服务。Snap宣布重组并解雇了20%的员工。

2022年经济回顾 乐观展望2023 毫无疑问，过去的一年是黯淡的一年。乌克兰的战争仍在继续，其他危机也远未结束。然而，有危机的地方也有创新。新的科技和医疗技术，快步走向绿色能源，更有社区意识的新的社交媒体平台给人们带来了新的希望和期待。



第四季度增长超过专家预测

中国国家统计局1月17日发布的统计报告称，去年四季度中国经济增长2.9%。这一数字超过经济学家先前普遍预测的1.8%。财新网1月12日曾发布调查称，"防疫政策优化调整后，受短期内感染人数较多、海外需求进一步回落等因素影响，2022年12月经济下行压力明显加大，宏观数据继续回落。财新传媒近日对14家国内外机构的调查显示，经济学家均预计2022年四季度中国经济大幅放缓，对国民生产总值（GDP）同比增速的预测均值为1.8%。"

尽管2022年经济增速远低于中国政府制定的目标，但中国国家统计局仍称中国GDP3%的增速已快于多数经济体。据第一财经报道，在1月17日举行的国家统计局介绍2022年国民经济运行情况发布会上，国家统计局党组书记、局长康义表示，德国公布的该国全年经济增速预估数为1.9%；据IMF预测，美国、日本2022年GDP增长都不会超过2%，"在这么多超预期因素反复冲击下，我国GDP3%的增速是一个比较快的增长速度"。

与之相比较，国际货币基金组织2022年10月发布世界经济展望报告预测，2022年全球经济增长为3.2%；世界银行今年1月11日发布的最新一期《全球经济展望》报告预测，2022年全球经济增长为4.1%，发达经济体2022年的经济增长为2.5%，除中国以外的新兴市场和发展中经济体2022年增长3.8%。

世界银行最新的报告还预测，2023年中国经济将增长4.3%，全球经济和发达经济体的增幅将分别为1.7%和0.5%。

（综合报道）

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