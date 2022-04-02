中国2022年第一季度GDP增幅超过预期

（德国之声中文网）中国国家统计局周一（4月18日）发布数据显示，今年第一季度GDP同比增长4.8%，高出去年第四季度0.8个百分点，但低于中国全年GDP同比增长5.5%左右的目标。

这一表现略高于市场预期。中国的财新传媒报道，对14家国内外机构的调查显示，经济学家对2022年一季度GDP同比增速的预测平均值为4.5%，预测区间为3.8%至5%。路透社此前的预测为4.4%，《华尔街日报》的预期为4.6%。

中国国家统计局的发言人付凌晖周一表示，2022年一季度中国国内生产总值270178亿元。他说，今年3月份以来，世界局势复杂演变，国内疫情影响持续，有些突发因素超出预期。部分主要指标增速放缓，经济下行压力有所加大。

专家基本一致认为，中国动态清零的抗疫政策将严重拖累今年第二季度的经济增长。3月以来上海等多省市疫情加剧，封城等严格措施已明显影响了服务业，数据显示，今年3月份中国全国服务业生产指数同比下降0.9%，而今年前两个月的增速都是4.2%。2021年中国全年的累计服务业生产指数同比增长为8.2%，占国内生产总值比重的53.3%。

《华尔街日报》认为，第一季度经济增长主要是在1月和2月实现的。由于疫情防控措施导致劳动力减少，供应链混乱，3月开始工厂产出出现疲弱。3月份工业生产同比增长5%，低于1月份和2月份的7.5%的同比增幅。

德新社援引的英国牛津经济学家也持同样观点，他们的一份分析报告称，"我们相信一季度增长更多的反映了1月份和2月份的经济活力，它们出现在3月份的减弱之前"，中国今年3月份的经济放缓最主要因为家庭消费在封城的情况下无法实现。报告认为，经济下行现象还将持续数周。

这一背景下，中国就业市场承受更大的压力。财新网公开的数据显示，3月全国城镇失业率为5.8%，是2020年6月以来的最高水平。16岁至24岁的失业率为16%，反映大学生就业面临的困境尤为突出。

上周五，中国央行宣布降低商业银行的储备金率0.25个百分点，此举将释放大约5300亿元进入经济循环，舒缓经济走低的压力。

(综合报道)

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