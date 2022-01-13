 中国2021GDP成长率8.1% 贸易顺差创新高 | 经济纵横 | DW | 17.01.2022

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经济纵横

中国2021GDP成长率8.1% 贸易顺差创新高

中国国家统计局17日公布2021全年GDP数据，相比去年增长8.1%，赢过外界预期的8%。中国外需势头强，贸易顺差创新高，但与此同时，中国内需的疲弱也减缓了经济复苏的速度。

China | Containerhafen in Qingdao

中国2021年GDP增长率为8.1%，超乎预期，贸易顺差也创下新高。

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在预计中国下周将公布经济成绩单之前，多方估计2021年中国GDP年增长可达8%，为十年来最高，但是去年下半年以来中国经济下行压力持续加大。

随着去年各国在新冠疫情管制中有所放宽，全球的货物需求量激增，这也带动了2021年中国出口量大幅增长。中国海关总署14日发布数据显示，2021年，以美元计价，中国货物贸易进出口规模首次突破6万亿美元，创下历史新高。

据传中国当局想在3月份的两会上宣布2022年至少5%的增长预测，但现在疫情遍地开花，加上严格的清零政策，有机会达到这个水平吗?

（德国之声中文网）中国国家统计局周一（17日）公布中国2021年第四季及全年的国内生产总值（GDP）数据。初步核算，2021年全年GDP增长8.1%，高於预期的8.0%，贸易顺差更创下历史新高。

这些最新数据显示，2021年中国的外需已大幅度从疫情的低迷情势中反弹，但北京政府对多个产业的监管抑制丶房地产债务风暴及零星新冠疫情所造成的影响，仍使中国内需显露疲态，并影响国内经济的复苏。

《日本经济新闻》报道，中国2021年GDP增速为2011年（增长9.6%）以来的新高，但这主要是因为2020年年初的经济活动因新冠疫情而停顿，导致基期较低而影响。此外，中国的第四季成长也高於预期，但其经济增速仍是一年半来的新低，景气回温的速度也呈现放缓的趋势。

内需疲软 消费增长速度放缓

面对内需市场的压力，中国央行17日降低了中期贷款的借贷成本，望藉此缓冲中国逐渐放慢的经济增长速度。这是央行自2020年4月以来第一次调降借贷利率，而一些分析师也预计，今年中国政府会释出更多的宽松政策。

「在反复的疫情爆发和房地产风暴中，（中国）经济势头仍然疲软。因此，我们预计今年上半年中国人民银行的政策利率将再下调20个基点，」凯投证券的分析师在一份报告中表示。

内需消费的相关数据也给前景蒙上了一层阴影。12月份的零售额不及预期，仅比去年同期增长了1.7%，是2020年8月以来最慢的速度。在路透社的调查中，分析师本预期中国12月的零售额将增长3.7%。

《日本经济新闻》报道，景气停滞也减缓了就业和收入的复苏。2021年中国城市地区新增就业1269万人，尽管同比增长了7%，仍旧比新冠疫情前的2019年低了6%。

China Hafen Qingdao

相比内需，中国外需经济仍保持强势的增长趋势。中国第四季的进出口金额均同比增长2成以上，贸易顺差更创下新高，达人民币4.3兆元（约6875亿美元）。

外需增长强 贸易顺差创新高

与低迷的内需成反差，中国的外需经济仍保持强势的增长趋势。中国第四季的进出口金额均同比增长2成以上，贸易顺差更创下新高，达人民币4.3兆元（约6875亿美元），其中，中国在12月的贸易顺差有近一半来自美国。

从数据上来看，工业产出方面也超乎预期。2021年12月中国工业产出的年增长率为4.3%，比11月的3.8%有所回升，并超过路透社调查中预期的3.6%增长率。中国的固定资产投资也增长了4.9%，也比分析师所预测的4.8%来得更高。

路透社报道，随着变异毒株奥密克戎（Omicron）的疫情持续扩大，中国经济在2022年初成长停滞的可能性较大。美国高盛集团已把2022年的中国GDP增长率预测从4.8%下调到4.3%，认为中国「有可能执行更频繁丶更大范围的防疫限制」。

（综合报道）

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