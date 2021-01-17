 中国2020年经济增长2.3%优于预期 | 经济纵横 | DW | 18.01.2021

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经济纵横

中国2020年经济增长2.3%优于预期

中国18日公布数据显示，中国2020年GDP总量首度突破100万亿元，全年经济增长率为2.3%，显示该国虽受到新冠疫情影响，经济复苏力道仍强。

BdTD China Produktion von medizinischen Handschuhen

中国制造的医疗用具在疫情期间成为出口热销品

DW.COM

中国外贸已从年初的骤降状态恢复正常：根据该国海关总署提供的数据，11月份，出口增幅出乎意料，贸易顺差继续扩大。

10月份中国宏观经济延续了复苏态势。据中国官方本周一公布的数据，10月份中国规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，社会消费品零售同比增长4.3%，餐饮收入增速年内首度转正。

本周，中国官方和财新先后发布其PMI指数。官方数字显示，需求仍不足，就业市场仍有压力。财新专家则提醒，退出疫情期间的宽松措施要稳妥进行。

(德国之声中文网)1月18日，中国国家统计局公布2020年度经济数据，GDP总量首次突破100万亿，年度经济增长率为2.3%。

央视报导，国新办发布会上通报，2020年中国国内生产总值101.5986万亿元，按照可比价格计算比去年增长2.3%。

新华网报导，2020年GDP总量首度超越100万亿，按不变价计算，比1978年增长约40倍；占世界经济比重从1.7%上升到17%左右。

如今全球经济都受到新冠疫情冲击，中国的经济增长率已经优于世界上多数国家，也显示出该国经济正从疫情中恢复。然而，这仍是中国数十年来经济增长率最低的记录。过去几年中国的经济增长率大多维持在6%以上，2019出现放缓迹象，引起外界广泛讨论2020年增长率降到6%以下的可能性。意外的是，新冠疫情在2020年初爆发，一季度同比下降6.8%，中国国务院总理因此在五月的年度工作报告中罕见不设定年度经济增长率目标。

国际货币基金(IMF)与其他专家预期中国经济会持续增长，2021年经济增长率上看8%。

Bild des Tages I BdT I Eröffnung des Apple Stores in Peking

中国民众在疫情期间消费力道仍强，图为北京民众维持社交距离排队等买苹果商品

2020年全年先降后升

央视报导，2020年经济若分季度看，分别为: 一季度同比下降6.8%、二季度增长3.2%、三季度增长4.9%、四季度增长6.5%。

就四季度而言，中国的第四季GDP同比增长6.5%，与第三季同比增长4.9%相比呈现显著成长。这项数据优于专家预测。此前，路透社对经济专家进行的调查显示，专家普遍预测中国在2020年10-12月之间会同比增长约6.1%。

由于国内家庭需求与境外需求增加、政策刺激等因素，2021年中国经济预计还会继续成长。

中国国家统计局数据显示，中国全年货物进出口总额32.1557万亿人民币，比上年增长1.9%。其中，出口17.9326万亿元，增长4.0%；进口142231亿元，下降0.7%。

美联社报导，其中一项拉升数据的是他国对中国制口罩等医疗用品的需求成长。尽管与美国的贸易战还未结束，中国去年的出口增长约为3.6%。中国的出口商占据了一些他国的竞争对手市场份额，因为他国厂商仍被防疫措施限制商业活动。

1月18日，中国国家统计局公布数据显示，2020年，全年社会消费品零售总额39.1981万亿元，比上年下降3.9%。全国居民人均消费支出21210元，比上年名义下降1.6%，扣除价格因素，实际下降4.0%。全年居民消费价格上涨2.5%，低于上年2.9%的涨幅，也低于3.5%左右的全年预期目标。

 

张慈/杨威廉 (综合报导)

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武汉解封七个月 青年享受夜生活

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