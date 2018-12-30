中国2020年小目标：告别洋垃圾

（德国之声中文网）据中国环境保护部周四（3月28日）在北京公布的消息称，出于环保考虑，中国计划在2020年年底前基本实现洋垃圾零进口。

据称，中国仅在去年就进口了2260万吨固体废物。前年进口垃圾更是比去年几乎高出一倍。大部分进口垃圾来自欧洲。

自1980年以来，中国从国外进口了数亿吨的废纸、废旧塑料、电器和废金属。中国各地也因此涌现出成千上万的废品回收加工场。虽然进口垃圾利润高，但同时也带来了一部分无法再利用的危险垃圾。因此，中国政府从去年开始限制进口垃圾。海关也开始严厉打击垃圾走私，数百名走私犯被拘留。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 “电子垃圾之都” 广东省汕头市的贵屿镇很长时间都是全球最大的废弃电子电器拆解地，被称为“电子垃圾之都”，从屏幕到主板，大约5000家小型家族企业回收各种各样的电子产品。这里的污染也因此相当严重。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 活累钱少 主要的回收部分都是由手工作坊的工人们完成的——用手拆卸、分类和处理，他们或者是在家里做工，或者是在街边摆摊，薪酬却少得可怜。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 重度污染 拆解过程污染非常严重，工人们得通过燃烧，或者用有毒的化学品来分离贵重金属和其他材质。这个过程中不仅污染空气、地下水也被污染严重，不宜饮用。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 现代化工厂 2013年当地省政府介入，在市郊建了一个大型工业园区。 想要继续经营的回收商必须移址到这里，园区配备了保护环境的现代化空气和水的过滤系统。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 更小的利润率，更清洁的空气 工业园区2015年开始营业，租费加大了小公司的成本费用。 一些人因此破产，但益处是，空气质量有了显著的改善。 有居民反映，街道也比之前干净了。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 “洋垃圾”不来了 中国政府今年宣布了“洋垃圾”禁令，停止进口包括废塑料、未分类的废纸、废纺织原料等垃圾在内的24种洋垃圾。因此，欧洲或美国的电子垃圾不能在出口到贵屿了。至少理论上如此。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 洋垃圾暗销 多年来，因为从国外流入的洋垃圾数量和品种繁多，中国并未重视当地的电子废品。 与本土垃圾相比，这些电子洋垃圾被送来的时候分类工作做得更好，处理起来更经济。即便是现在，一些回收商正在从明到暗，开始非法进口电子垃圾。

拒绝“洋垃圾”！ 中国电子垃圾场变绿了 垃圾分类，是时候了？ 为了解决国内垃圾问题，北京计划在未来几年投资数十亿美元用于本土垃圾处理， 据当地媒体报道，中国当局正试图鼓励人们在家中给垃圾分类。 作者: Harald Franzen



李京慧/任琛 （路透社）