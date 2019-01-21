 中国2018增长6.6% IMF下调全球预期 | 经济纵横 | DW | 21.01.2019

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经济纵横

中国2018增长6.6% IMF下调全球预期

中国公布2018年经济成长率后引發各界关注。由于中国官方的数据常被指不可靠，从多项指标看来，中国经济活动比官方所称的更大幅放缓。与此同时，国际货币基金组织向下修正了2019年全球经济增长预测。

China Qingdao - Containerverladung im Hafen (picture-alliance/ZUMA Wire/Y. Fangping)

(德国之声中文网) 中国公布2018年经济成长率为6.6%。这个数字在中美贸易战持续下显得相当关键。

根据中国国家统计局，中国经济在第四季度增长6.4%，比第三季度增长6.5%更低。自2017年，中国为了降低债务开始收紧银行借贷政策，经济成长就开始减缓。

财经评论家叶檀认为主因是经济转型，她认为6.6%的经济成长率已经满好的。她说:「经济质量还不错的话，6.6%是完全可以接受的。」她强调，如果企业效率提升，经济放缓不是什么大问题。她预测经济还会进一步放缓。「今天恒指也没有说大家很恐慌、崩溃下跌，没有啊。说明大家对于这样的结果是预见到的。」

叶檀也对德国之声表示，中国政府坚持市场经济和法制经济，另外应该减税和建立明确预期，政令不要「朝令夕改」。她说:「产业规划啊，像市场有一些政策啊，今天给了明天不给，那很不明确。然后民营企业心理也比较害怕。如果是预期明确的话，法律保护是周到的，民营企业就敢投资，就不会害怕了。」

虽然中国政府表示，这实现了6.5%左右的预期發展目标。但根据人大国际货币研究所理事兼副所长向松祚在2018年12月底發表的演讲，即便中国国家统计局公布的经济增速数据是6.5%，但据一个非常重要的机构的研究小组内部报告指出，2018的GDP增速是1.67%，另外一种测算甚至是负值。不过他这段讲话视频几天后就在中国网路上消失。

China Banknoten in Linyi (picture-alliance/dpa/Zhang Chunlei)

专家指出，中国政府正努力保住就业率以维持整体社会的稳定。

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谈及中国的经济现状，一向反对唱空中国经济的美国学者拉迪（Nicholas Lardy）在新书中一反常态，激烈批评中国现有的发展模式。他向德国之声表示，习近平现在最应该做的事情就是落实改革的承诺。 (12.01.2019)

无论是从宏观的经济数据还是从民间的担忧情绪中都可以感受到，2019年的中国经济面临着前所未有的压力。一向“财大气粗”的政府，如今深陷债务困境。 (11.01.2019)

中国自由派發出警告

根据《南华早报》，中国自由派经济学家吴敬璉对「国家资本主义」發出警告，呼应其他自由派人士对国家干预造成经济信心衰退的忧心。

报导内容提到，本月将满89岁的吴敬璉，上周在北京一次研讨会的视频上表示，国家对经济的控制很容易导致「权贵资本主义」，让人想起20世纪50年代时，私人资产被迫收为国有，最后导致失败的苏联式计划经济。

他在长达20分的视频中说到:「这与我们的改革不一致。我们已经明确表示将追求市场经济......而不是国家对国民经济的控制。」他强调不是透过呼喊「改革」和「开放」这两个口号就能实现目标，而要详细分析问题，且记取教训。

在同一场研讨会上，已故改革派总书记胡耀邦的儿子胡德平，警告中国领导人不要犯前苏联的错误。他说:「苏联的致命错误就在採取高度集权的政治体制，另一个(错误)就是他们僵化的经济体系。并非所有社会主义国家都必须实行计划经济。」

这个论坛由自由派私人智库洪范法律与经济研究所主办，不过相关单位的网站已经无法连上，论坛的消息和吴敬璉的视频都未见于中国网路搜索结果中

IMF下调预测：2019年全球经济增长3.5%

IMF本周一发布的报告预测2019年全球经济增长3.5%，比去年10月的预测降低了0.2个百分点，也比2018年的经济增长低0.2个百分点。

“这种增长模式反映了世界发达经济体增长的持续性下滑，比此前的预测还要迅速。”IMF报告说，它同时伴随着新兴市场以及发展中国家的“暂时性下跌”。

该预测说，由于美国增加中国商品关税以及中国政府收紧财政政策，中国经济增长将从2018年的6.6%下降到2019年的6.2%。

IMF进一步警告说，全球贸易、投资及生产仍然受到中美贸易纠纷威胁，并警告关税继续提升的风险。

IMF预测，欧元区经济增长将从2018年的1.8%下降到1.6%。欧元区最大经济体德国将会受到汽车尾气排放新标准的影响。意大利政府的财政困难已经波及到国内市场需求。英国脱欧也将影响世界经济形势。假设2019年内能够达成脱欧协议，IMF预测，英国在该年度的经济增长将是1.5%。
 

夏立民/杨威廉/张平/苗子 (综合报导)

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