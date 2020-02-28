中国2月经济大衰退 停工意外降低空污

(德国之声中文网) 中国国家统计局2月29日表示，受疫情影响，2月份的制造业采购经理指数（PMI）为35.7%，比上月下降14.3个百分点，来到历史最低点。上个月的指数是50.0。

这是目前中国经济的最新写照。数据也预示，2020年整个第一季都会看到新冠病毒对经济造成的破坏。

国家统计局的另一项调查显示，中国服务业的活动也创历史上最大收缩。官方非制造业PMI从1月份的54.1降至29.6。与2002至2003年SARS时期相比，服务业目前在中国经济中所占的份额更大，约占中国国内生产总值（GDP）的60％。

由于民众担心感染所以选择避开人潮，运输，旅遊和餐饮业大幅萎缩，2月指数低于20。而北京希望支撑经济增长的建筑业，指数从1月份的59.7跌至26.6。

指数运行情况

2月份制造业生产分类指数从1月份的51.3降至27.8，而新订单指数从一个月前的51.4降至29.3。

中国制造商收到的新出口订单也以多年来最快的速度下降。国家统计局警告，延迟发货和取消订单给出口商带来越来越大的压力。

由于出行限制，劳动条件仍然很紧张，就业指数从47.5降至31.8。分析人士警告称，新冠病毒向其他国家的扩散将影响全球供应链，并限制中国制造商的复苏。

凯投宏观（Capital Economics）资深中国经济学家埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）在一份报告中表示：「即使中国的劳动力短缺状况开始缓解，但其他国家的疫情意味着他们在采购中间商品方面遇到困难，则一些工厂可能会遇到恢复正常生产的问题。」

北京已经出台了各项企业补助措施，尤其是有现金短缺的小型企业。国家统计局高级统计师赵庆河在评论中说，这些做法将「进一步提振企业信心，加快企业复工复产步伐，预计3月份我国采购经理指数将会改善」。

赵庆河说，采购经理调查显示，大中型企业3月底复工率将升至90.8%。根据2月27日发布的官方数据，截至2月26日，中国中小企业的产量仅为停产前水平的32.8％。

污染大减

美国国家航空航天局（NASA）卫星图像显示，新冠病毒导致中国污染急剧减少。科学家表示这是疫情造成中国经济放缓下，停工所导致的结果。

美国国家航空航天局（NASA）和欧洲航天局（ESA）污染监测卫星检测到中国的二氧化氮（NO2）浓度明显降低。二氧化氮主要来自机动车、发电厂和工业设施排放的有毒气体。

美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的空气质量研究员刘飞(音译)在新闻稿中指出，他曾在2008年经济衰退期间看到几个国家的污染水平下降，但下降是逐渐发生的。像这次短期内在中国就有戏剧性的下降还是第一次。

刘飞说：「今年的减排率比往年更明显，而且持续时间更长。」

2008年北京奥运期间也有类似现象，不过仅限于北京市附近。通常中国2月左右的农历新年庆祝活动也与污染水平下降有关。企业和工厂通常在春节前休假，暂时减少污染量。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、德新社)