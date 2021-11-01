中国12月财新PMI重返荣枯线之上

（德国之声中文网）据财新/Markit周二联合公布的数据，2021年12月财新中国制造业PMI较11月回升1.0个百分点，达到50.9，为半年来最高，这显示2021年底中国制造业运行轻微改善，走势与中国国家统计局上周五发布的数据一致。中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会去年12月31日联合发布的数据显示，12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点。

据报道，财新智库高级经济学家王喆称，制造业供给强劲，需求改善，但外需依然低迷。他指出，国内散发疫情影响可控，需求景气度由降转升，海外疫情压力加大，集装箱不足，运费高涨，新出口订单指数连续第5个月低于50。此外，就业压力增加，就业指数连续第5个月低于枯荣线；通胀压力继续缓解；制造业企业库存略有增加；企业家乐观情绪转弱。"总体而言，2021年12月制造业景气度恢复，供求有所改善，通胀压力缓解，但就业市场依然承压，经济基础恢复不牢固，企业乐观预期有所减弱，疫情反复和海外需求仍是不稳定因素"，王喆说。

王喆还指出，正如中央经济工作会议强调，中国经济面临需求收缩，供给冲击，需求转弱三重压力，"稳经济"成为2022年经济工作的主线。"未来一段时期，政策层面应强化就业优先导向、加强对中小企业的定向支持以及政策连续性、稳定性和可预期性。"

2021年中国这些行业最不好过 传统制造业 在新冠疫情爆发前，中国这个“世界工厂”的制造业就已多年面对利润下降、生产成本攀升等问题。2020年以来，疫情的反反复复导致生产链断裂，人工、物流成本又进一步大幅增加。此外，政府在降低能耗、减少排放方面的要求不断提高。爆发局部疫情、原材料断供、限电等不可预测因素都会迫使企业停工。

2021年中国这些行业最不好过 互联网行业 去年以来，中国政府对本国互联网科技巨头加大了监管力度。今年以来，阿里巴巴、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网巨头纷纷受到反垄断调查。4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。

2021年中国这些行业最不好过 数据安全成大事 过去多年中国对互联网企业放任发展的政策走到了尽头。政府也明确传达出不乐见科技企业赴海外上市的信号。今年7月，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行实施“网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。据美联社报道，今年阿里巴巴、腾讯、滴滴和其他科技巨头的总市值已减少了1.3万亿美元。

2021年中国这些行业最不好过 社交媒体、娱乐平台 腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。 政府还发布新规限制青少年电子游戏的时间，使电玩行业受到冲击。以社交、游戏为重心的腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。

2021年中国这些行业最不好过 房地产行业 在中国领导人习近平 “房住不炒” 的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。中央政府今年开始对房地产企业实施限制融资的“三条红线”，要求房企压缩负债。这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机。今年下半年中国房地产市场已明显降温，房产中介的日子也越来越不好过。

2021年中国这些行业最不好过 旅游业 新冠疫情爆发以来，中国人不仅出国变得很难，跨省市旅行都会面临意想不到的风险。一旦出现阳性检测结果，整个城市甚至地区都会被封，游客被困、滞留。因此多数中国人放弃了旅游计划。公园景点、旅行社、客运、酒店等行业的复苏一再受到打击。

2021年中国这些行业最不好过 餐饮业 餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。

2021年中国这些行业最不好过 航空业 航空公司也是受疫情影响损失最惨重的行业之一。无论是几乎陷入停顿的国际航线还是惨淡经营国内航线，大部分航空公司处于亏损状态。由于中国的民航企业大部分为国企，因此除海航破产重组外，并无其它航空公司倒闭。

2021年中国这些行业最不好过 教培行业 今年7月，中国政府推出“双减”政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这被视为宣告教培行业的“死刑”。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。统计数据显示，中国校外培训机构有超过70万家，从业人员超过1000万人。他们其中的一部分已经或面临失业。



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