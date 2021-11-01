 中国12月财新PMI重返荣枯线之上 | 经济纵横 | DW | 04.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国12月财新PMI重返荣枯线之上

财新/Markit1月4日联合公布的报告显示，2021年12月中国制造业采购经理人指数(PMI)重返荣枯线之上，升至50.9，为半年来最高，但就业市场承压，企业乐观预期有所减弱。

China Produktion von Magnesium in Yulin, Provinz Shaanxi

陕西榆林的金属镁生产厂

（德国之声中文网）据财新/Markit周二联合公布的数据，2021年12月财新中国制造业PMI较11月回升1.0个百分点，达到50.9，为半年来最高，这显示2021年底中国制造业运行轻微改善，走势与中国国家统计局上周五发布的数据一致。中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会去年12月31日联合发布的数据显示，12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点。

据报道，财新智库高级经济学家王喆称，制造业供给强劲，需求改善，但外需依然低迷。他指出，国内散发疫情影响可控，需求景气度由降转升，海外疫情压力加大，集装箱不足，运费高涨，新出口订单指数连续第5个月低于50。此外，就业压力增加，就业指数连续第5个月低于枯荣线；通胀压力继续缓解；制造业企业库存略有增加；企业家乐观情绪转弱。"总体而言，2021年12月制造业景气度恢复，供求有所改善，通胀压力缓解，但就业市场依然承压，经济基础恢复不牢固，企业乐观预期有所减弱，疫情反复和海外需求仍是不稳定因素"，王喆说。

王喆还指出，正如中央经济工作会议强调，中国经济面临需求收缩，供给冲击，需求转弱三重压力，"稳经济"成为2022年经济工作的主线。"未来一段时期，政策层面应强化就业优先导向、加强对中小企业的定向支持以及政策连续性、稳定性和可预期性。"

  • China Shenzen Fabrik Produktion Arbeiter

    2021年中国这些行业最不好过

    传统制造业

    在新冠疫情爆发前，中国这个“世界工厂”的制造业就已多年面对利润下降、生产成本攀升等问题。2020年以来，疫情的反反复复导致生产链断裂，人工、物流成本又进一步大幅增加。此外，政府在降低能耗、减少排放方面的要求不断提高。爆发局部疫情、原材料断供、限电等不可预测因素都会迫使企业停工。

  • Weibo

    2021年中国这些行业最不好过

    互联网行业

    去年以来，中国政府对本国互联网科技巨头加大了监管力度。今年以来，阿里巴巴、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网巨头纷纷受到反垄断调查。4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。

  • China Fahrdienstleister Didi

    2021年中国这些行业最不好过

    数据安全成大事

    过去多年中国对互联网企业放任发展的政策走到了尽头。政府也明确传达出不乐见科技企业赴海外上市的信号。今年7月，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行实施“网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。据美联社报道，今年阿里巴巴、腾讯、滴滴和其他科技巨头的总市值已减少了1.3万亿美元。

  • China Tencent Konzern

    2021年中国这些行业最不好过

    社交媒体、娱乐平台

    腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。 政府还发布新规限制青少年电子游戏的时间，使电玩行业受到冲击。以社交、游戏为重心的腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。

  • China Evergrande

    2021年中国这些行业最不好过

    房地产行业

    在中国领导人习近平 “房住不炒” 的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。中央政府今年开始对房地产企业实施限制融资的“三条红线”，要求房企压缩负债。这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机。今年下半年中国房地产市场已明显降温，房产中介的日子也越来越不好过。

  • China Hainan | Glasbrücke

    2021年中国这些行业最不好过

    旅游业

    新冠疫情爆发以来，中国人不仅出国变得很难，跨省市旅行都会面临意想不到的风险。一旦出现阳性检测结果，整个城市甚至地区都会被封，游客被困、滞留。因此多数中国人放弃了旅游计划。公园景点、旅行社、客运、酒店等行业的复苏一再受到打击。

  • Haidilao Hot Pot in Henan

    2021年中国这些行业最不好过

    餐饮业

    餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。

  • Flugzeug I China Southern Airlines I Boeing 737-800 I Flughafen Guangzhou

    2021年中国这些行业最不好过

    航空业

    航空公司也是受疫情影响损失最惨重的行业之一。无论是几乎陷入停顿的国际航线还是惨淡经营国内航线，大部分航空公司处于亏损状态。由于中国的民航企业大部分为国企，因此除海航破产重组外，并无其它航空公司倒闭。

  • Coronavirus - China Schüler grüßen mit Ellenbogen

    2021年中国这些行业最不好过

    教培行业

    今年7月，中国政府推出“双减”政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这被视为宣告教培行业的“死刑”。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。统计数据显示，中国校外培训机构有超过70万家，从业人员超过1000万人。他们其中的一部分已经或面临失业。


© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

2022年全球经济面临的五大威胁

2021年全球经济复苏在一波又一波的疫情中颠簸前行。新的变种病毒、供应链短缺、严重的通货膨胀以及有可能放缓的中国经济增长都有可能阻碍明年全球经济进一步复苏的变数。  

中国国家统计局公布10月PMI继续低于临界点

中国国家统计局最新公布的今年10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。而财新公布的同期PMI则录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。  

相关内容

JINHUA, CHINA - MARCH 24: Employees work on the assembly line of T03 electric small crossover at a factory of Chinese EV startup Leapmotor on March 24, 2021 in Jinhua, Zhejiang Province of China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111322692654

中国国家统计局公布10月PMI继续低于临界点 01.11.2021

中国国家统计局最新公布的今年10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。而财新公布的同期PMI则录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。

This photo taken on April 15, 2021 shows employees working on an assembly line at an auto plant of Dongfeng Honda in Wuhan in China's central Hubei province, as data on April 16 shows the country's economy expanded at its fastest pace on record during the first quarter. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

中国制造业PMI高于荣枯线 经济或继续增长 30.06.2021

周三中国官方公布了6月份的制造业采购经理人指数。尽管该指数略降，但分析认为中国制造业仍有望继续扩张。

A worker sets up wheels at a factory in Hangzhou in China's eastern Zhejiang province on April 16, 2021. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

中国经济下行压力增加  02.08.2021

本周一（８月２日）公布的财新制造业PMI（采购经理指数）显示，中国制造业虽继续扩张，但势头继续减弱，经济下行压力加大。 

广告

旧风机 新创意

风电产业方兴未艾，更新换代时拆除的旧风机又能有何去处？一家波兰企业专门收购德国的旧风机，将它们改造成创意家具。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  