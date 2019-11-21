中国11月PMI回弹 重回荣枯线上

（德国之声中文网）中国正加快刺激措施以实现稳定增长，随着内需扩大，中国 11月的制造业活动七个月来首次回升。据中国国家统计局周六公布数据指出，制造业采购经理人指数（PMI）11月提升至50.2%，比上月的49.3%增加了0.9个百分点，重回50%的荣枯线以上。

此次的涨幅微小，出口需求仍然低迷。新出口订单PMI虽然攀升到7个月来新高48.8%，但仍处于收缩状态，原因是对中国出口商品的需求减弱。

日本投资银行野村证券的中国区首席经济学家陆挺表示，官方发表的制造业采购经理人指数中的"亮点"并不意味着经济复苏。

陆挺表示："今年三月的PMI从二月的49.2回弹至50.5，整个市场都对经济的强力复苏非常兴奋，但最终却只是幻影。"他认为，此次的情况没有任何不同。

根据一份路透社的调查，多名分析师原本预期11月的PMI指数为49.5。而中国官方的数据则显示，中国庞大制造业的经济表现有所改善。新订单PMI较10月回升1.7个百分点达到51.3%，为四月以来最高。这显示北京不断敦促地方政府采取刺激措施，以在年底前达到经济目标的手法奏效。在PMI的五个分类指数中，11月的制造业生产指数提升至52.6%，创下3月以来最高。

联讯证券的宏观经济分析师张德利指出："在短期内，我们可能已经超过经济触底的低点。"

中国目前的经济增速处于30年来最低水平，北京已采取多向措施以刺激经济。中国人民银行上周下调金融机构人民贷款和存款基准利率，降低融资成本。

"难产"的贸易谈判

与此同时，北京与华盛顿贸易争端展开的谈判已经持续近20个月，目前双方距离达成部分协议更近了一步。美国总统特朗普本周称，全球两大经济体快要达成第一阶段的协议。但贸易专家以及白宫知情人士表示，由于中国提出更广泛降低关税，美中"第一阶段"贸易协议可能会拖迟至年后。

中美高层谈判代表周二曾举行电话会谈。中国官方媒体新华社报道称，双方已"就解决好相关问题取得共识，同意就第一阶段协议磋商的剩余事项保持沟通"。

中美双方已在双向贸易中对价值近5000亿美元的商品征收关税。美国总统特朗普甚至提出威胁，若无法达成"迷你协议"，将在12月中征收新关税。根据美方计划，12月15后将对1560亿中国进出口商品加征15%关税。

张筠青/任琛（路透社、法新社）