 中国10月出口大幅下降 进口呈负增长 | 经济纵横 | DW | 07.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国10月出口大幅下降 进口呈负增长

中国10月份出口同比下降0.3%，远逊于经济分析师的预期，为2020年5月以来的最差表现。分析认为，其原因之一在于中国严格的“动态清零”防疫政策。

中国10月进出口同比均下降

中国10月份出口出现萎缩，同比下降0.3%，进口同比下降0.7%

（德国之声中文网）中国海关总署周一（11月7日）公布，由于国内经济放缓和全球经济衰退的威胁冲击了国际贸易，中国10月份的出口出现萎缩，出现了2020年5月以来的最差表现。

根据海关总署的数据，中国10月份出口同比下降0.3%，与9月份5.7%的增幅相比大幅下降，远逊于经济分析师的预期。

中国10月进口同比下降0.7%，出现了今年3月以来的首次负增长，低于9月0.3%的增长。

随着能源价格飙升和美国面临经济衰退的威胁，全球对中国产品的需求减弱，贸易出现放缓。

中国的"清零"防疫政策严重妨害了这个世界第二大经济体的消费者热情和商业信心。

接受彭博社调查的分析师曾预测中国10月份的出口增长为4.3%；在中国国内需求减弱的情况下，预计其进口增长0.1%。

"最近出口量的下降似乎反映了疫情时期全球对中国商品需求的逆转。"凯投宏观（Capital Economics）分析师黄子淳（Zichun Huang，音译）说。他认为中国进口量"可能会继续减弱，因为国内市场前景充满挑战"。

中国的生产活动半年来处于收缩状态

上周的官方数据显示，中国的工厂生产活动在10月份出现萎缩，国家统计局将此归咎于上个月的疫情爆发。

迄今为止的前半年里，中国的工厂生产活动一直处于收缩状态，因为全面"清零"防疫政策一度使上海、深圳和成都等主要工业城市几近瘫痪。

China Covid-19 Lockdown

10月，郑州富士康出现疫情，大批工人逃离厂区返乡

苹果公司周一警告说，由于防疫限制措施的"暂时影响 "，其位于中国中部城市郑州的大型工厂产能显著降低，新产品iPhone 14 Pro和14 Pro Max的消费者需要等待更长

中国政府制定的年度经济增长目标为大约5.5%，但许多观察家认为实现这一目标将会困难重重，尽管中国宣布第三季度的经济增长强于预期，GDP同比增长3.9%。

"我们坚持'动态清零'总方针不动摇"

中国是最后一个坚持"动态清零"防疫政策的主要经济体。尽管对企业和国际供应链造成了广泛的干扰，但中国仍在实施快速封锁、大规模核酸检测和长时间隔离的防疫措施。

中国国家卫生健康委新闻发言人米峰上周六表示，"我们坚持'动态清零'总方针不动摇"，打击了近期外界对严格防疫措施可能放松的猜想。

据野村证券分析师称，截至上周四，中国当局对占中国GDP10%以上的经济地区实施了严格的疫情防控措施。

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

IMF下调中国经济增长预期

国际货币基金组织10月11日下调了对中国经济今明两年的增长预期。IMF指出，严格防疫措施以及房地产危机导致了中国经济降温。全球层面上，俄乌战争、供应链扰动也拉低了各主要经济体的经济增长。  

报喜不报忧？中国经济前景低迷

防疫清零政策、国际关系紧张对中国经济的影响已显而易见。而二十大期间中国推迟发布第三季度经济数据，更让各方专家对中国经济的发展前景表示担忧。  

中国青年失业率高企 二十大无视危机

周六，中共二十大闭幕，尽管习近平承诺要实现“共同富裕”，但也无法提供走出危机的解决之道。中国的失业率创下新高，尤其是年轻人缺乏好的就业前景。  

富士康员工出逃细节曝光

河南郑州富士康园区工人出逃的细节进一步曝光。中国官方媒体也没有回避相关问题，采访了各类当事人进行报道。从中可以看出，在许多人出逃的同时，经济上的刺激奖励是另外一些人留下来的原因。  

中国房地产市场还在继续冷下去

中国房地产的价格和交易量今年10月份仍在继续双降。有评论认为，为恢复经济增长，必须首先解决房地产的困境。  

相关内容

A secturity guard works at the entrance to a compound of the electronics manufacturer Foxconn, which is under strict access control to prevent Covid-19, in Shenzhen in south China's Guangdong province Saturday, Sept. 03, 2022., Credit:AH CHI / Avalon

清零政策下中国制造的风险 06.11.2022

近日惊慌失措的工人们徒步逃离郑州富士康的图片引发热议。专家认为，此事件再次凸显过度依赖中国制造的风险。

01.11.2022+++ A medical worker takes swab samples on residents during a door-to-door Covid-19 screening in Zhengzhou in central China's Henan province Tuesday, Nov. 01, 2022., Credit:YU HONGEN / Avalon

中国誓言坚持“动态清零” 网友吐槽：病毒遇到杠精！ 05.11.2022

中国国务院联防联控机制周六举行的记者会上，卫健委新闻发言人米锋强调“动态清零”总方针不动摇。严苛的防疫政策近期可能转向的期待就此落空。消息引起大批网民的热议和吐槽。

iPhone 14 line up (14 Plus, 14 pro and 14 Pro Max) on display inside Apple store in Marunouchi, Tokyo on October 20, 2022. - 20221020_PD4128

苹果：郑州富士康产能降低 iPhone 14要等更久 07.11.2022

苹果公司周日发布公告称，中国的新冠限制措施导致苹果在郑州的主要工厂产能降低，提醒消费者，想要拿到最新款的苹果手机将需要等更长时间。

广告

用无人机统计无尾熊

无尾熊生存的环境在恶化。澳洲科研人员使用无人机观测以及统计无尾熊数量。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  