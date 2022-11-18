 中国10月出口大幅下降 进口呈负增长 | 经济纵横 | DW | 07.11.2022

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经济纵横

中国10月出口大幅下降 进口呈负增长

中国10月份出口同比下降0.3%，远逊于经济分析师的预期，为2020年5月以来的最差表现。分析认为，其原因之一在于中国严格的“动态清零”防疫政策。

中国10月进出口同比均下降

中国10月份出口出现萎缩，同比下降0.3%，进口同比下降0.7%

（德国之声中文网）中国海关总署周一（11月7日）公布，由于国内经济放缓和全球经济衰退的威胁冲击了国际贸易，中国10月份的出口出现萎缩，出现了2020年5月以来的最差表现。

根据海关总署的数据，中国10月份出口同比下降0.3%，与9月份5.7%的增幅相比大幅下降，远逊于经济分析师的预期。

中国10月进口同比下降0.7%，出现了今年3月以来的首次负增长，低于9月0.3%的增长。

随着能源价格飙升和美国面临经济衰退的威胁，全球对中国产品的需求减弱，贸易出现放缓。

中国的"清零"防疫政策严重妨害了这个世界第二大经济体的消费者热情和商业信心。

接受彭博社调查的分析师曾预测中国10月份的出口增长为4.3%；在中国国内需求减弱的情况下，预计其进口增长0.1%。

"最近出口量的下降似乎反映了疫情时期全球对中国商品需求的逆转。"凯投宏观（Capital Economics）分析师黄子淳（Zichun Huang，音译）说。他认为中国进口量"可能会继续减弱，因为国内市场前景充满挑战"。

中国的生产活动半年来处于收缩状态

上周的官方数据显示，中国的工厂生产活动在10月份出现萎缩，国家统计局将此归咎于上个月的疫情爆发。

迄今为止的前半年里，中国的工厂生产活动一直处于收缩状态，因为全面"清零"防疫政策一度使上海、深圳和成都等主要工业城市几近瘫痪。

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"我们坚持'动态清零'总方针不动摇"

中国是最后一个坚持"动态清零"防疫政策的主要经济体。尽管对企业和国际供应链造成了广泛的干扰，但中国仍在实施快速封锁、大规模核酸检测和长时间隔离的防疫措施。

中国国家卫生健康委新闻发言人米峰上周六表示，"我们坚持'动态清零'总方针不动摇"，打击了近期外界对严格防疫措施可能放松的猜想。

据野村证券分析师称，截至上周四，中国当局对占中国GDP10%以上的经济地区实施了严格的疫情防控措施。

（法新社）

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