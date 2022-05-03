中国003号航母并未如“猜”而至

（德国之声中文网）上周，上海崇明海事局在官方网页上发布“长江口长兴岛南岸新船进出坞作业”的公告。作业时间为5月30日和31日两天，参与作业的船舶多达10条。

新浪军事官方微博两天前转发了人民海军首部航母主题宣传片。这部宣传片由中国人民解放军新闻传播中心官方微博“中国军号”在4月22日首发，被看作是向中国海军成立73周年“献礼”。宣传片的主题是中国海军走向深蓝。片尾处一名解放军军官接起桌上铃声响起的电话说：“三胎？好，安排！”紧接着，镜头扫过墙上辽宁舰与山东舰两艘航母的照片，停在了山东舰右侧的一个留白处，引发联想。

“新浪军事”微博这段视频下的读者评论纷纷猜测，中国第三艘航母003号将会选择在6月3日端午节这一天“下龙舟”。

《华尔街日报》报道，美国民间卫星影像公司Maxar Technologies5月31日拍摄的卫星图像显示，正建造中国第三艘航母的干船坞已经清空了较小船只并拆除了船坞作业装置。而此前的图像显示，就在10天前，这些船只和作业装置还在。

《华尔街日报》引述美国一名官员的看法表示，中国003号航母貌似下水在即。但他也补充说：“在这艘航母能够出海并开始试航之前，还有很多重要的工作要做。”

新加坡《联合早报》报道称，外界原本猜测003型航母会在4月23日中国海军建军73周年时下水，但由于上海冠病疫情影响，造成计划拖延。报道引述解放军消息人士说，江南造船厂为了在上海冠病封城后赶进度，动员了近4000人。消息人士还说，江南造船厂能提前恢复作业，是由于在封闭式的管理系统下，所有的作业人员都不准外出。

不过，截至发稿，并未有003号航母在3日下水的官方消息公布出来。

中国尝试实现技术突破

目前中国总共拥有两艘在役航母。第一艘为从乌克兰购买的前苏联时期的“瓦良格”号航母。在经过长时间改建之后，2012年9月25日，该舰在大连正式交付中国海军，并被命名为“辽宁舰”。2016年11月，解放军宣布辽宁号航母战斗群已具备作战能力，将开始执行战斗任务。第二艘航母为大连造船厂所建。2015年12月31日，中国国防部首度证实并公开说明关于第二艘航母的一些细节，包含新舰艇采用常规动力装置；搭载国产舰载机采用滑跃起飞方式。这艘航母于2019年12月17日正式入列，命名为“山东舰”。

现在被外界广为猜测即将下水的第三艘航母将是中国最大且最先进的航母。2019年9月底，中国海军大校张旭东在浙江工业大学演讲时曾透露，在上海江南造船厂建造的第二艘国产航母（003型），采用常规动力，排水量78000吨，且使用电磁弹射器。电磁弹射技术被看作是最为先进的舰机发射系统。辽宁号和山东号航母采用的依然是技术较为落后的采用固定翼飞机滑跃起飞方式。

《华尔街日报》引述美国哈德逊研究所(Hudson Institute)的高级研究员克拉克（Bryan Clark）的分析说，中国新一艘航母的好坏取决于它发射的飞机，而要让下一代战斗机成都歼-20与航母兼容，中国还有很长的路要走。

克拉克指出，中国航母能力的弱点是载机联队。但他表示，“一旦3、4年后中国航母取得重大进步，美国可能会在该地区面对一支拥有有效作战能力的中国海军”。

华盛顿智库“国际评估和战略中心”的费舍尔（Rick Fisher）曾指出，至2030年，中国或将拥有辽宁号等4至5艘服役中的航母，而且最终可能决定打造多达10艘航空母舰。

目前，美国在部署航母方面遥遥领先全球，总共拥有11艘航母。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “山东号”交接入列 中国第一艘完全国产的航空母舰，同时也是现役第二艘航母周二（12月17日）正式交付使用，并宣布命名为“山东号”。中国党政军最高领导人习近平出席了在海南三亚某军港举行的交接入列仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东舰，舷号17 中共中央军委为这条“大船”正式取名为“中国人民解放军山东舰”，舷号为“17”。交接入列当天，中国海军部队和航母建设单位的约5000名官兵参加了庆祝仪式。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 山东号？台湾号？ 此前，中国的各大军事论坛盛传该舰将命名为“山东号”，只是这一说法从未得到官方证实。某中国知名门户网站还曾举行网络调查，就首艘国产航母的名称征求意见。结果“台湾号”得到了最多人的支持。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 接受洗礼 “山东号”2017年4月26日在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行下水仪式，当时还未正式命名的这航母仅有一个编号“001A”。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 当地人眼中的“大船” 虽然多年前就有报道称中国正在建造首艘国产航母，但是直到2015年的最后一天，中国国防部才正式宣布了这一消息。中国媒体介绍，大连当地人习惯把航母叫做“大船”。该航母的长度是315米，相当于三个足球场的长度，其宽度为75米。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 建设当中 “001A”航母在建设过程中已受到大量关注。图中是该舰在2017年2月份的样子，舰体上仍有不少支架。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 迎接周年庆 此前外界猜测，这艘航母很有可能在2017年4月23日下水。因为这一天是中国解放军海军成立68周年纪念日。还有消息称，身为中央军委主席的习近平可能亲自出席该舰的下水典礼。但4月26日当天，出席典礼的其实是中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “老大”辽宁 中国海军目前唯一现役的航空母舰“辽宁号”是在乌克兰制造的“瓦良格号”基础上改建。曾有专家认为，“辽宁号”并不是真正可以用于军事行动的航母，而是一个用来演习、训练，并进行一步研发的平台。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 巡游南海 2016年年底，“辽宁号”在南中国海进行演练，并在途中“绕行台湾”，引起国际关注。但台湾媒体援引军方人士指出，辽宁号尚不具备全天候作战能力。若投入实战，仅能发挥3成战力。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 第三艘航母? 除了“辽宁号”和“山东号”之外，中国目前还有第三艘航母—但其作用只是用来娱乐消遣。前苏联海军的“明斯克号”在90年代末退役后卖给了中国，并在深圳被改造成军事主题公园。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 “小步快跑” 2016年该舰被拖往舟山整修，据称未来将落户江苏南通。至于中国海军真正的第三艘航母，有消息说正由上海江南造船厂建造。中国军事专家徐光裕少将曾对媒体表示，中国航母的发展策略是“小步快跑”，将来会实现核动力航母。

中国首艘国产航母“山东”正式交付海军 海上霸主 尽管中国投入巨资加强海军力量，但与美国相比仍有一定差距。目前美军拥有十艘现役航母，其中包括最近驶向朝鲜半岛的卡尔·文森号。最新一代的三艘“福特级”核动力航母也正在建造中，全长337米，宽78米，排水量高达十万吨（001A型的相应数据分别是315米，75米和7万吨）。 作者: 石涛 (/安静)



（综合报道）

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