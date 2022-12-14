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中国，为中国历史上历朝历代政权的统称。现今在国际的行使“中国”主权的政权，主要指中华人民共和国政府。
“中国”一词目前最早见于西周，中国的称号最初指以洛阳盆地为中心的中原地区，与“四夷”相对，后范围逐渐扩大至整个华北、南方，和东北、新疆、藏区、台湾等。1689年，清朝与俄国签订的《尼布楚条约》中，首次将“中国”作为正式国号使用。(维基百科)
一份新的研究報告披露，西方汽車品牌與新疆強迫勞動存在「巨大且持續成長」的連結。雖然德國汽車龍頭稱其供應鏈無強迫勞動跡象，但專家認為，各國政府應效法美國，通過禁止強迫勞動商品進口的相關立法。
時隔兩年，印度及中國軍隊9日又爆發邊境衝突，雙方皆有士兵受傷。兩方人馬為何擦槍走火？中印官方接連提出聲明互指矛頭，抨擊是對方士兵先有意跨越邊界，才導致衝突一觸即發。
中國近期放寬防疫政策，經濟增長前景卻不樂觀。10月時，IMF將中國今年經濟增長預測下調至3.2%，已是幾十年來最低。如今面臨感染率激增的挑戰，IMF重申，增長預測進一步下調可能性「很高」。
在中国各地纷纷放松新冠防疫管制，减少对民众行动自由的限制之时，也有地方开始走“回头路”引发争议。此外有关放松防疫时间点选择的讨论也受到关注。
上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。
香港特首李家超表示，将继续敦促搜索引擎Google将《义勇军进行曲》 作为搜索香港国歌时的置顶选项。此前多次出现国际体育赛事颁奖典礼上误将《愿荣光归香港》当作中国国歌播放的情况。
坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
十一月底，中国多个城市爆发了大规模示威集会，要求政府取消严苛的"防疫措施"。一周后，中国政府宣布放宽疫情限制，但一些参与过示威集会的人士却遭到了警方的打压。
隨著中國繼續放寬清零政策的相關防疫措施，部分專家告訴德國之聲，在中國遍地開花的「白紙運動」打擊了習近平的聲譽，但卻未對他的權力造成太多影響。
新冠疫情及其后果在无形中给中国政府帮了一个忙——让大量资金留在了国内。但随着人们对中国全面重新开放的期望上升，有分析预测，资本外流可能是让北京头痛的下一个问题。
限制AirDrop分享功能、最大的iPhone制造园区发生大规模抗议，生产高科技电子设备的苹果公司近期在中国屡屡出现在新闻版面。
《新苏黎世报》的客席评论指出，西方要想摆脱对华经济依赖将非常困难，因为多年的紧密贸易已在西方社会结成了庞大利益集团，而民主政府却无法像专制政府那样雷霆万钧。《南德意志报》则分析了中国防疫政策的功过得失。
大众子公司斯柯达总裁日前对媒体表示，出于重新布局全球市场的考虑，斯柯达不排除撤出中国市场的可能性。
中国政府周一宣布，查询服务 “行程卡”即日下线。随着各地对人员流动限制的放松，伴随很多中国人近3年的这一数字监控防疫工具寿终正寝。但它并不是唯一的追踪程序。
习近平上周访问沙特阿拉伯期间发表的中国-海合会联合声明引起伊朗政府和民间不满，伊朗外交部因此召见了中国驻伊朗大使。中国外交部对此则称，海合会国家和伊朗都是中国的朋友，并证实了国务院副总理胡春华本周展开对伊朗的访问。
中國近日再禁台灣多項產品進口，遭外界解讀為「政治打壓」，台灣行政部門也出聲譴責中方違反貿易原則，「對台灣特別歧視」。台灣衛服部指出，產地標示「中國台灣」的產品也未通過審核。
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