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中国

中国，为中国历史上历朝历代政权的统称。现今在国际的行使“中国”主权的政权，主要指中华人民共和国政府。

“中国”一词目前最早见于西周，中国的称号最初指以洛阳盆地为中心的中原地区，与“四夷”相对，后范围逐渐扩大至整个华北、南方，和东北、新疆、藏区、台湾等。1689年，清朝与俄国签订的《尼布楚条约》中，首次将“中国”作为正式国号使用。(维基百科)

FILE PHOTO: U.S. Trade Representative Katherine Tai testifies before the Senate Finance Committee on Capitol Hill in Washington, U.S., May 12, 2021. Susan Walsh/Pool via REUTERS//File Photo

美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展 11.11.2021

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
DAVOS, 17.01.2017 - Chinese President Xi Jinping (R) meets with U.S. Vice President Joe Biden in Davos, Switzerland, Jan. 17, 2017. (/Lan Hongguang)

拜习会前暗潮汹涌 台上合作台下竞争 11.11.2021

拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
01.06.2016+++2. Mr. Roland Busch, Member of managing board of Siemens AG. (c) DW/Onkar Singh Janoti

“德国不能成为中美之间的‘皮球’” 10.11.2021

谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
Chinese President Xi Jinping speaks at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

德语媒体：中国的新纪元 10.11.2021

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
DEUTSCHLAND, KOENIGSWINTER, 29.04.1994, Dalai Lama (S.H. Tenzin Gyatso), geistliches und politisches Oberhaupt der Tibeter, in Bonn. U.B.z. ihn während eines Pressetermins im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

达赖喇嘛：中共领导人不懂文化多样性 10.11.2021

周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
ARCHIV 1993 *** ADELAIDE, AUSTRALIA: File photo dated 28 August, 1993 of the first high-tech Collins class conventional powered submarine being lowered into the water at Port Adelaide. A top-secret US Navy probe has found that Australia's USD 3.1 billion frontline fleet attack submarines are noisy duds incapable of defending themselves. AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo credit should read TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/T. Blackwood

澳前总理称新核潜艇交易保护的只是美国 10.11.2021

澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？ 10.11.2021

一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
Auf diesem Foto, das von der Taiwan Central News Agency zur Verfügung gestellt wurde, werden die US-Senatoren Chris Coons, Dan Sullivan und Tammy Duckworth von Joseph Wu, taiwanesischer Außenminister, und Brent Christensen, Direktor des American Institute in Taiwan, begrüßt. Die drei US-Senatoren wollen sich mit Taiwans Spitzenpolitikern inmitten der Spannungen mit China treffen. +++ dpa-Bildfunk +++

美国议员访台：展现台美关系或加剧两岸紧张？ 10.11.2021

美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？
HONG KONG, CHINA - OCTOBER 06: A pedestrian walks past the Shenzhen-based property management company China Evergrande Centre as the conglomerate has more than 300 billion US dollar in liabilities in Hong Kong on October 06, 2021. Miguel Candela Poblacion / Anadolu Agency

中国房产风暴：佳兆业要国企相救 恒大抛资产变现 10.11.2021

自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。
191031 -- BEIJING, Oct. 31, 2019 -- Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji and Han Zheng attend the fourth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China CPC in Beijing, capital of China. The session was held from Oct. 28 to 31, 2019. CHINA-BEIJING-CPC CENTRAL COMMITTEE-FOURTH PLENARY SESSION CN ShenxHong PUBLICATIONxNOTxINxCHN

四个关键词看中共六中全会 10.11.2021

中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
October 10, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: Military officers on armoured vehicles during a parade for the Double-Tenth National Day Celebration Ceremony, following Chinese President Xi JinpingÃ¢â¬â¢s vow to unify Taiwan by peaceful means. The self ruled island has been facing intensifying military threats from China including record number of fighter jets cruising around Taiwan, whilst building better relations with the US, Australia, Japan and European countries including Lithuania, Poland and the Czech Republic. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

专访：中国瞄准台湾年轻人进行反美日认知战 10.11.2021

中国对台湾的认知作战近年受台湾政府重视，其官方发布的「国防报告书」中，更详列中国认知战的目的及手段。德国之声专访资讯战专家沈伯洋，以了解在网路时代，认知战是如何发展？
RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

拜习会前夕 美延长中国「涉军企业」投资禁令 10.11.2021

彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。
Thomas Bach President of the International Olympic Committee (IOC) announces Beijing as the city to host the the 2022 Winter Olympics during the 128th International Olympic Committee Session, in Malaysia's capital city of Kuala Lumpur July 31, 2015. REUTERS/Edgar Su

国际工会组织批评中共和国际奥委会 09.11.2021

距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
''USA'' is formed by lighting on the Taipei Grand Hotel, to thank the U.S. who will give Taiwan 750,000 doses of COVID-19 vaccine after the COVID-19 alert rose to level 3 , in Taipei, Taiwan, Sunday, June 6, 2021. Taiwan is desperate for vaccines after a sudden outbreak that started in late April caught authorities by surprise. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

美国议员乘军机访台 中国东战区联合战备 09.11.2021

台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。
Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

德语媒体：从“开放的时代”进入“习近平的时代” 09.11.2021

为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
An aerial view of buildings, bridges and the Xinghai Bay covered by heavy advection fog, which forms a wonderful scenery, Dalian city, northeast China's Liaoning province, 28 June 2020. *** Local Caption *** fachaoshi

全球投资加注中国 美联储警告中国金融风险 09.11.2021

在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
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