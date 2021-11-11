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中国，为中国历史上历朝历代政权的统称。现今在国际的行使“中国”主权的政权，主要指中华人民共和国政府。
“中国”一词目前最早见于西周，中国的称号最初指以洛阳盆地为中心的中原地区，与“四夷”相对，后范围逐渐扩大至整个华北、南方，和东北、新疆、藏区、台湾等。1689年，清朝与俄国签订的《尼布楚条约》中，首次将“中国”作为正式国号使用。(维基百科)
距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。
拜习虚拟峰会传出有确定日期，但没有任何议程细节。中美双方近来一边释出善意，一边又在台湾问题上互杠。在这个同时，根据媒体引述知情人士表示，美国情报单位拿不到中国内部信息成为白宫决策隐忧。
谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。
周三，西藏精神领袖达赖喇嘛在印度流亡地达兰萨拉接受日本外国记者俱乐部组织的集体采访，谈到了中国的少数民族政策、台海局势以及他现时为何不准备访问台湾等问题。
澳大利亚前总理基廷周三在国家记者俱乐部表示，澳大利亚购买美国核技术驱动潜艇的交易旨在保护美国免受来自中国的核打击，同时改变了澳中关系。
一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。
美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？
自恒大集团开始的中国房产风暴仍未止息，深圳最大地产商佳兆业称其「已彻底丧失投资能力」、恒大也接连数日抛售手中持股变现，以应对更多的债务支付期限。
中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
中国对台湾的认知作战近年受台湾政府重视，其官方发布的「国防报告书」中，更详列中国认知战的目的及手段。德国之声专访资讯战专家沈伯洋，以了解在网路时代，认知战是如何发展？
彭博社报道，消息人士称拜习线上会面最快下周登场，但白宫官员已表示「目的不在寻求明确成果」。而在此前夕，拜登宣布将延续特朗普时代禁令，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司。
距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
台湾官方证实，周二有美国议员搭乘军机到访台湾。北京再次发出严正警告，同时中国东战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡。
为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
在中国大力度整治私营企业，房地产市场债务压力接近爆表的大环境下，从《金融时报》最新的数字统计来看，国际投资者对中国市场所能带来的回报依然很有信心。同时，美联储对中国金融市场的稳定性发出了警告。
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