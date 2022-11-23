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中国，为中国历史上历朝历代政权的统称。现今在国际的行使“中国”主权的政权，主要指中华人民共和国政府。
“中国”一词目前最早见于西周，中国的称号最初指以洛阳盆地为中心的中原地区，与“四夷”相对，后范围逐渐扩大至整个华北、南方，和东北、新疆、藏区、台湾等。1689年，清朝与俄国签订的《尼布楚条约》中，首次将“中国”作为正式国号使用。(维基百科)
台灣陸軍上校被控遭到中國官方吸收，並錄下身著軍服，手持「投降承諾書」的影片，而前金門地方記者邵維強也被控是在其中穿梭的牽線人。但此案是個案還是只是更大案件的冰山一角，目前仍未明朗。
加拿大警方宣布調查多倫多地區的警察服務站，但中國駐加大使館週二沒有立即回應路透社的置評請求。
德國總理肖爾茨週二稱，德國在貿易或能源方面依賴單一國家是一個「錯誤」，並重申這樣的情況「不會再發生」。德國經濟部長哈貝克則表示，柏林將為中國的投資擔保設定上限。
至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。
中国或将于明年结束严格的清零政策重新开放，但对许多企业而言，能不能熬过今年的寒冬仍是问题。
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
据路透社独家报道，六名直接了解此事的消息人士表示，中国当局准备对马云的蚂蚁集团处以超过10亿美元的罚款，从而为结束对这家金融科技公司长达两年的监管整顿铺平道路。
美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。
中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。
中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。
美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。
据路透社获得的一份机密文件草案，德国外交部计划针对与中国有深度联系的公司出台更严格的规定，责成它们披露更多信息，并可能就地缘政治风险对其进行压力测试。
在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国气候会议上，经过数天激烈谈判，各国终于就设立基金以补偿因气候灾害造成的“损失和损害”。但全球第二大经济体，同时也是全球最大碳排放国的中国却以仍属发展中国家为由，希望成为该基金的受益国而非出款国。
哈薩克斯坦現任總統托卡耶夫在選舉中獲勝，但在缺乏真正反對派的情況下，這個中亞國家的選舉結果，顯得不令人意外。中国国家主席习近平在第一时间致电托卡耶夫，向他表示祝贺。
中国多地疫情近日升温。北京朝阳区官员本周一敦促民众留在家中，几天前刚放宽防疫措施的石家庄再次开启全员核酸检测，自APEC峰会返港的港首李家超染疫。中国多地收紧防疫措施的同时，世界杯上大批球迷齐聚一堂为球队加油的画面也让网民心情复杂，纷纷开启吐槽模式。
中国石化与卡塔尔能源公司签署了长达27年的液化天然气供应协议，卡塔尔能源承诺每年向中石化提供400万吨液化天然气。另外，中国自俄乌战争开打以来，从俄罗斯进口的能源总量出現明显增长。
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