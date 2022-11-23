中国，为中国历史上历朝历代政权的统称。现今在国际的行使“中国”主权的政权，主要指中华人民共和国政府。

“中国”一词目前最早见于西周，中国的称号最初指以洛阳盆地为中心的中原地区，与“四夷”相对，后范围逐渐扩大至整个华北、南方，和东北、新疆、藏区、台湾等。1689年，清朝与俄国签订的《尼布楚条约》中，首次将“中国”作为正式国号使用。(维基百科)